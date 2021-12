Falir é um bom negócio!

O empresário brasileiro não tinha chance de errar. Quando decretada sua falência, para se reabilitar e voltar a exercer nova atividade empresarial necessitava aguardar o prazo de 5 (cinco) anos da data de encerramento do processo de falência ou 10 (dez) anos no caso de ter sido condenado em crime falimentar.

Infelizmente, o processo de falência costumava tramitar durante décadas, o que contribuía para uma péssima imagem sobre o procedimento. Credores, devedores e membros do Poder Judiciário não desejavam chegar próximos de uma falência. A recente reforma da Lei de Falência (Lei nº 14.112/2020) modificou esse panorama e mudou a falência de patamar. Agora, as obrigações do falido são extintas no prazo de apenas 3 (três) anos contados da decretação da falência e não mais 5 (cinco) ou 10 (dez) anos do encerramento do processo.

As falências intermináveis estão com os dias contados. A nova lei também fixou o prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias para que ocorra a venda de todos os ativos arrecadados e possibilitou o encerramento rápido da ação caso não sejam encontrados bens ou caso os bens arrecadados não sejam suficientes para pagar as despesas do processo. A inspiração para essas mudanças foi a ideia do fresh start, importado da legislação americana, em que o falido pode retomar suas atividades empresariais de maneira mais célere, fazendo a autofalência renascer como uma alternativa viável para os casos de insolvência empresarial.

Com a significativa redução do tempo para que ocorra a reabilitação do falido e um processo com tramitação rápida, poderá ser mais benéfico ao empresário em situação de crise econômica buscar a extinção de suas responsabilidades por meio de um processo de encerramento regular de suas atividades, trazendo vantagens diante dos credores, do próprio devedor, da economia e toda a sociedade.

Por certo, a decisão de o empresário estancar a sangria e realizar um pedido de autofalência não é fácil. Contudo, fatores como a existência de um prazo rápido para extinguir suas obrigações, inclusive as de caráter tributário, a proteção do seu patrimônio pessoal, a celeridade na venda de ativos e o retorno rápido ao mercado para uma nova e limpa empreitada, poderão convencê-lo que a autofalência é um bom negócio. O empresário brasileiro agora tem uma segunda chance.

Advogado e professor de Direito Empresarial