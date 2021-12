Não à doutrinação de nossos estudantes!

No último dia 6, segunda-feira, circularam notícias sobre uma prova aplicada na Universidade Federal de Pelotas com a frase 'Fora Bolsonaro' destacada com caracteres em negrito. Esta é uma das inúmeras notícias que tomamos conhecimento sobre iniciativas ideológicas que buscam doutrinar nossos estudantes.

Além das universidades, o ensino em nossas escolas também enfrenta diariamente as tentativas de educadores movidos por suas militâncias pessoais que buscam forçar os alunos a se curvarem a seus interesses. Não se trata de defender o político A ou B, mas de defender as mentes em formação. Está na hora de frear estas anomalias que pretendem dobrar a sociedade às suas crenças. É nosso dever sair em defesa dos interesses da sociedade como um todo. De lutar pela paz social e repudiar qualquer tentativa de doutrinação ideológica do ensino.

Foi proposta na Câmara de Vereadores de Porto Alegre a criação da Frente Parlamentar Escola Sem Partido. Seu objetivo é assegurar o diálogo e ações que garantam proteção na formação moral, ética e cultural dos estudantes da capital, atuando no combate às tentativas de doutrinação ideológica dos alunos por professores com filiação político-partidária. É natural que as pessoas tenham suas ideologias e envolvimento na política, mas isso deve ficar fora do ambiente escolar. Não podemos permitir que o ensino seja utilizado como instrumento de uma causa menor que não a própria educação.

O professor ocupa posição privilegiada em relação aos alunos. Aqueles que tendem a se desviar dessa posição para estimular a divisão de classes, a desestruturação familiar ou a contestação das instituições do próprio Estado Democrático de Direito devem ser desestimulados. Todo o processo de aprendizado precisa respeitar e possibilitar ao estudante total liberdade na formação de sua identidade filosófica-ideológica, sem que o educador interfira no posicionamento pessoal de cada aprendiz.

A Frente propõe-se a ampliar o diálogo com o Poder Executivo Municipal, os educadores, pais e alunos, a fim de promover ações que garantam, aos educandos, dentro do espectro disciplinar, o recebimento de informações que preservem, sobretudo, a formação moral do aluno, adquirida no seio familiar.

Vereador de Porto Alegre (PSL)