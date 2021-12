Justiça é a ordem do dia

Ao celebrarmos nesta semana o Dia da Justiça, lembrada na data comemorativa de 08 de dezembro, muitas reflexões me vieram à mente. Do quanto se pratica e a evolução nos processos operacionais que estão aí para auxiliar os operadores de Direito nas suas funções buscando a justiça diariamente.

De conceito abstrato, o termo justiça refere-se a um estado ideal de interação social em que há um equilíbrio que, por si só, deve ser razoável e imparcial entre os interesses, riquezas e oportunidades das pessoas envolvidas em determinado grupo social.

Está presente no estudo do Direito, Filosofia, Ética, Moral e Religião. Suas concepções e aplicações práticas variam de acordo com o contexto social de uma determinada região e sua perspectiva interpretativa, sendo comumente alvo de controvérsias entre pensadores e estudiosos.

Segundo Aristóteles, filósofo grego, o termo justiça denota, ao mesmo tempo, legalidade e igualdade. Assim, justo é tanto aquele que cumpre a lei (justiça em sentido estrito), quanto aquele que realiza a igualdade (justiça em sentido universal).

Em um entendimento mais amplo, ainda designa o respeito pelo direito de terceiros, a aplicação ou reposição do seu direito por ser maior em virtude moral ou material. A justiça pode ser reconhecida por mecanismos automáticos ou intuitivos nas relações sociais, ou mediação por meio dos tribunais e do Poder Judiciário, esse que constitui juntamente com os Poderes Legislativo e Executivo o imprescindível papel de julgar, aplicar as leis e garantir que as mesmas sejam cumpridas.

Na prática, como profissional e com vivência na área, entendo bem como alguns processos operacionais são importantes e imprescindíveis para a entrega de um trabalho eficiente no cumprimento da justiça, no cotidiano de um advogado, por exemplo. Uma constatação de demanda atendida por nós, na AR Master Sul – empresa caxiense de soluções em pesquisa documental inteligente junto a cartórios, tabelionatos e órgãos públicos de todo o Brasil, agregando também serviço de certificação digital.

Neste segmento, é uma satisfação poder contribuir na agilização desses trâmites operacionais para o advogado, que pode dedicar tempo exclusivo no processo judicial, terceirizando o trabalho burocrático. Principalmente em relação à Pesquisa Patrimonial, que realizamos na localização de bens passíveis de penhora para agilizar os processos de cobrança e execução.

No conceito e na prática, em vários âmbitos, e não só na data dedicada à Justiça, desejamos que se renove a esperança de que a cada dia mais, efetivamente, se pratique justiça no nosso país!

