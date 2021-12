O instituto da reeleição fracassou. Objetivamente, a experiência brasileira de mais de 20 anos demonstra que tal possibilidade política foi instrumentalizada em favor do fisiologismo desbragado, das bases partidárias de ocasião e de volúveis maiorias parlamentares instáveis, tendo como fonte de sustentação a estúpida sangria de recursos públicos por caminhos nebulosos. Ou seja, a reeleição fragilizou a qualidade de democracia e comprometeu a verdade da vontade popular.

Em sua gênese, a reeleição teve como princípio fundante a estabilidade da administração para fins de continuidade de projetos políticos exitosos de médio prazo. Todavia, a razão da descontinuidade de políticas de Estado virtuosas não estava - e não está - na impossibilidade de reeleição, mas na carência de homens públicos de envergadura que, antes de miúdas questões partidárias, atuam à luz dos legítimos interesses da Nação, exaltando a ética da responsabilidade e a decência de procedimentos.

Embora alvo de impugnação na Suprema Corte, a reeleição - sem necessidade de desincompatibilização - foi tida por constitucional. A partir daí, deu no que deu: FHC se reelegeu, Lula se reelegeu; Dilma se reelegeu. O histórico opaco demonstra que há clamorosa ruptura no princípio da igualdade de forças eleitorais, sendo a posse da máquina pública vetor de gritante favorecimento político ao eventual ocupante do cargo. Ou será que as reeleições presidenciais verificadas no Brasil se deram pelo mérito e virtude dos reis e rainha de plantão?

Em página política clássica de 1934, a inteligência superior de Assis Brasil bem pontuou que "com a irreelegibilidade imediata poderemos privar-nos da prolongação de um bom governo, mas compensa-nos largamente a segurança de estarmos livres da perpetuação dos maus", vindo a concluir que aquele que se quiser fazer reeleger "abandonará em breve o cuidado da causa pública, para se dedicar durante todo o período do seu governo a arquitetar a encenação da futura tragicomédia eleitoral".

O tempo passa, mas é incapaz de apagar o brilho das verdades imortais. Ironicamente, o Brasil parece mesmo gostar de ser governado por vivas mentiras.

Advogado