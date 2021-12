Agrotóxicos: A obrigação de suportar nos dá o direito de saber

A União Gaúcha em Defesa da Previdência Social e Pública juntamente com o Fórum Gaúcho de Combate aos Impactos dos Agrotóxicos considera o dia 03 de dezembro – Dia Mundial de Combate ao uso de Agrotóxicos um dia para refletir sobre o desastre ocorrido em Bhopal na Índia quando do vazamento de uma fábrica de agrotóxicos da Union Carbide, atual Dow Chemical, provocando a morte de mais de 3 mil pessoas em 72h com o gás isocianato de metila.

Sendo o Brasil um dos maiores consumidores de agrotóxicos, as Entidades vêm em uma campanha de comunicação de riscos da exposição a agrotóxicos e promoção da agroecologia que tem o objetivo de sensibilizar a população para os riscos que os agrotóxicos representam e anunciar um modelo de produção de alimentos baseado na agroecologia.

Recentemente o Governo do RS aprovou em Assembleia Legislativa o PL 260/2021 agora Lei 15.671/21, que permite o uso de agrotóxicos que não possuem autorização de uso em seu país de origem, demonstrando um retrocesso e um agravo à saúde humana e à segurança alimentar.

O Decreto 10.833/2021 implementado pelo Governo Federal, recordista na liberação de mais de 1000 agrotóxicos registrados para uso no Brasil, em seu artigo 31 parágrafo 3º abre a possibilidade para registro de agrotóxicos cancerígenos, mutagênicos e teratogênicos que atualmente tem seu registro proibido em qualquer hipótese. O novo decreto estabelece que é possível haver “limites seguros” para essas substâncias.

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) afirma que os agrotóxicos causam 70 mil intoxicações agudas e crônicas por ano e que evoluem para óbito, assim como, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) declara que toda a população está suscetível a exposições múltiplas a agrotóxicos por meio de consumo de alimentos e água contaminadas.

Com a instalação de uma pandemia desta magnitude, alerta-se para que haja consumo de alimentos com procedência conhecida para fortalecer o sistema imunológico, não só os seres humanos são atingidos pela contaminação, mas espécies animais e vegetais também sofrem danos pela contaminação do ambiente. Como resultado, tem-se o comprometimento da vida que ameaça as gerações atuais e futuras.

Diretora de Assuntos Previdenciários e Saúde do Sintergs