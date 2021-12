Criminoso não merece discurso bonito

Tu andas tranquilamente na rua, como tempos atrás? Certamente não. A mesma impunidade que solta os criminosos tranca os cidadãos dentro de casa. Esse é um problema que a sociedade precisa discutir. Que o Brasil precisa resolver! São décadas de complacência com o crime, regada por recatados discursos, do tipo: "Não precisamos construir presídios, precisamos de escolas". Concordo que precisamos de escolas, não necessariamente em maior número, mas de melhor qualidade. Ocorre que, agora, precisamos também de presídios. Um estudo publicado em 2017 (Ravenous wolves revisited: a systematic review of offending concentration) estima que 10% dos criminosos cometem 66% dos crimes. A solução parece simples: prender este pequeno grupo. Mas, incrivelmente, isso não é fácil.

Primeiro porque as leis são brandas. Basta ver o que ocorre todos os dias no Palácio da Polícia, em Porto Alegre. Os policiais prendem um criminoso, passam horas fazendo custódia até que os procedimentos sejam concluídos. Dias depois, o mesmo indivíduo está nas ruas. Vale um governo investir em ampliação de efetivo, integração de polícias, armas e equipamentos, se a atividade policial se resume a enxugar gelo? O segundo problema é o caos prisional. Cadeia não é masmorra, mas também não pode ser colônia de férias. Deve ser um lugar com o mínimo de dignidade humana? Sim. Mas deve, acima de tudo, oferecer formas de trabalho e estudo. Deve ter disciplina e controle do Estado. Assim, aqueles que quiserem terão efetiva condição de buscar a ressocialização - não sem antes cumprir sua pena.

Recentemente vimos mais uma notícia sobre a demolição do Presídio Central e a construção da nova Cadeia Pública de Porto Alegre. Torço para que dê certo, pois este é o caminho. O sistema atual, lamentavelmente, faliu. Em nosso governo, abrimos 4 mil novas vagas prisionais. Entretanto, à época priorizamos as permutas. O governo entregava terrenos ou imóveis subutilizados à iniciativa privada e, em troca, as empresas construíam presídios. Uma solução rápida e efetiva que ocorreu, por exemplo, em Bento Gonçalves, onde 420 vagas foram criadas. Um processo feito no nosso governo, cabendo à gestão atual finalizar e inaugurar a obra.

A paz das nossas famílias precisa de atitude. Não só atitude administrativa, mas também atitude contra o discurso vitimista patrocinado pela esquerda. Algum dia, como nos filmes, o bem precisa vencer o mal!

Produtor rural e ex-vice-governador do Estado