E a imagem e a reputação do Brasil? Vão mal, infelizmente

Estamos acompanhando um dos momentos mais críticos da imagem do nosso país. Infelizmente, o atual governo não tem nenhum cuidado com esses dois conceitos vitais: imagem e reputação. Aliás, dois conceitos distintos. Muitos acreditam que são a mesma coisa. Claro que não. Um governo que se elegeu prometendo gasolina a R$ 3,50 o litro, gás de cozinha a R$ 35 e décimo-terceiro para o Bolsa Família e deu no que deu. Tudo diferente. Alguém poderá dizer: efeito Covid. Pergunto: quem foi o governo negacionista que se posicionou sobre a doença afirmando "que tudo não passava de uma simples gripezinha”? Só fracassos.

Dito isso: para quem é do mercado de marketing, empresários e gestores sabem do valor da marca e quanto custa mantê-la. Do quanto cuidar dela é um ato de fé. Vinte quatro horas por dia, sete dias por semana, 365 dias por ano. Se não fizermos isso, ela não terá longevidade.

Mas, isso não vale apenas para empresas privadas. Vale para empresas públicas, estados e países. Creio que o atual presidente perdeu essa aula, ou não prestou muita atenção. Ele, assim como outros que o antecederam, rasgaram esse conceito vital no campo da imagem. A principal diferença é que aqueles que o antecederam não contribuíram para as mortes. Não foram negacionistas e não mentiram num encontro na sede da ONU. Como diz um velho ditado: morro e não vejo tudo.

Só para lembrar: me refiro à marca e reputação, lembrando que marcas são pessoas, marcas são países, são corporações. Todos estão na vitrine. Ou querem estar.

Um erro, mesmo que aparentemente pequeno, pode reverberar de maneira inimaginável. É o caso do nosso país. Fruto de um conjunto de práticas merecedoras de críticas e reflexão. A marca Brasil, marca que muito me orgulhava, foi e continua, infelizmente, sendo jogada no lixo.

Ex-presidente da ADVB-RS, diretor da KG Consultoria