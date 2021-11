O futuro é agora

O mundo de hoje é muito diferente do que era há dois anos. E daqui a dois anos as modificações certamente serão ainda mais profundas. A sociedade sempre foi impactada por mudanças, mas essa equação ganhou velocidade exponencial a partir do avanço de tecnologias de comunicação, blockchain, 5G, Internet das coisas, entre outras inovações. Um estudo da Fundação Getúlio Vargas aponta que, antes da pandemia, as vendas online representavam 9,2% das receitas do comércio. Em julho deste ano, saltou para 21,2% - um avanço maior do que em duas décadas. É evidente, assim, que a recuperação econômica pós-pandemia passa pela transformação digital e pela inovação! Mas a inovação vai muito além do mero ferramental tecnológico. Trata-se de uma transformação centrada nas pessoas!

E empresa alguma passa incólume a essas transformações. Das grandes companhias - que destacam setores inteiros para promover transformações - ao pequeno comércio de bairro, todos precisam se reinventar diariamente. A loja de roupas que vende pelo Instagram está inovando, o mercado que permite pagar com Pix também. Inovar é isso. É não se acomodar. É fazer a mesma atividade, de um jeito diferente. Mais criativo, com menor custo, com maior entrega ao consumidor. Neste ano, a Federasul não se acomodou. Criamos uma Divisão de Inovação. Celebramos parcerias estratégicas com a Fundação Dom Cabral, com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, com a Fábrica do Futuro e com o Instituto Caldeira. Estimulamos o debate sobre a inovação, propiciando aos setores produtivos ouvir as experiências de quem vive a vida real, trazendo exemplos que mostram resultados práticos, e lançamos nossa plataforma.

Estamos cada vez mais aproximando pessoas e empresas para compartilhar conhecimento e gerar negócios. E vamos além! Ao lado do ecossistema gaúcho de inovação estamos trabalhando para que o Web Summit, um dos maiores eventos globais de transformação digital, ocorra em Porto Alegre em 2023. O mundo vive uma mudança de era - e não apenas uma era de mudanças. E cabe a nós fazer do Rio Grande do Sul um Estado protagonista deste novo tempo, que traz consigo também uma nova economia e um mar de oportunidades. Oportunidades que não são do futuro, e sim do presente. Cumpre a nós decidir se vamos, ou não, aproveitá-las!

Presidente da Federasul