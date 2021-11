Maturidade que une a educação e o tênis

Padres pedófilos? Médicos Abusadores? Políticos desonestos? Maus tratos de animais? Policial Corrupto? Homofóbicos? Racistas? Indústrias gananciosas e predadoras? Amigos de infância virando inimigos por questões esportivas, religiosas ou políticas? Se você se sentiu ofendido…Calma! Todas as profissões e todos os setores têm sua porcentagem considerável de maus exemplos. Do meu ponto de vista só tem uma saída: educação de qualidade.

Aliado ao tênis, o WimBelemDon se utiliza há 21 anos de amor, altruísmo, auto aceitação, empatia, generosidade, gentileza, gratidão, honestidade, humildade, perdão, perseverança, respeito e tolerância em suas oficinas socioemocionais, pedagógicas e culturais. Com tudo isto interligado, o tênis é o tempero que tem o papel de “fisgar" os educandos e empoderá-los com ferramentas para que possam enfrentar com dignidade e protagonismo a vida adulta.

Ao longo dos anos conquistamos vários prêmios e reconhecimentos nacionais e internacionais, nos quesitos de Transparência e Boas Práticas de Gestão. Não temos a pretensão de mudar o mundo ou mudar a educação, mas estamos fazendo nossa parte. Se mais ONGs, escolas, governos e pessoas se unissem para pensar uma educação, que olhe mais para o desenvolvimento integral de cada criança, respeitando as individualidades e potencialidades de cada uma, dentro de algumas décadas talvez tenhamos seres humanos mais humanos. E talvez não tenhamos mais causas ligadas à fome, a defesa dos animais, em defesa da mulher, dos refugiados, dos torturados, dos idosos, dos deficientes, em defesa da paz, movimentos contra a evasão escolar, movimento dos direitos humanos.

A visão do WimBelemdon fala em sonho, em ter um sonho e na capacidade de buscar este sonho. Neste momento, como fundador do WimBelemDon, que, com maturidade, completa 21 anos, meu sonho é que um dia no futuro o WimBelemDon não tenha mais razão de existir e que a gente viva em uma sociedade mais justa e igualitária. Paulo Freire nos deixou essa linda e verdadeira reflexão: “A educação não transforma o mundo. Educação muda as pessoas. Pessoas transformam o mundo”. Não deixe de apoiar as causas em que você acredita, apenas lembre-se que a educação sempre será o começo de qualquer mudança que almejamos. Se puderes apoie as causas ligadas à educação.

Por fim, nós do WimBelemDon estaremos aqui o tempo que for necessário, garantindo que crianças tenham um sonho e a oportunidade de concretizá-los.

Fundador e Superintendente do WimBelemDon