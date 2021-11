O saneamento na pauta dos prefeitos

Ao longo dos últimos dias temos debatido o tema saneamento com vários prefeitos e gestores públicos. Percebemos o quanto a questão da regionalização trouxe incertezas e dúvidas sobre o que os prefeitos devem fazer para atender a nova legislação. Sejam municípios com prestação direta, por autarquias municipais, sejam municípios com prestação indireta, por contrato de programa com a companhia estadual, todos têm dúvidas sobre os próximos passos para atingir a universalização.