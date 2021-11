Ricos querem pagar mais impostos!

Li com muita alegria uma notícia que tocou meu coração: trinta dos donos das maiores fortunas do país pediram ao governo para taxar em valores maiores suas fortunas, em razão de o país estar passando por uma crise econômica face à pandemia do coronavírus que matou milhares de pessoas. Tendo a economia sido atingida, com a elevação da inflação em níveis preocupantes, essas pessoas entenderam que não seria justo os mais pobres e a classe média pagarem por isso, enquanto eles ficariam mais ricos. Assim, segundo a notícia, pediram ao governo que não aumente impostos para os mais pobres, mas que aumentassem para eles.

Disseram que essa é a hora dos mais ricos ajudarem o governo e o país sair da crise econômica, como ato de patriotismo, cidadania e amor à nação, não importando que governo esteja no poder, mas todos lutando para a recuperação do país. Querem menos sacrifícios dos mais pobres, ajudando a recuperar a economia, trancando o processo inflacionário e o prejuízo econômico do país. Nunca imaginei que veria isso acontecer. Infelizmente não aconteceu no meu Brasil, mas na Inglaterra onde todo o povo independente de classe social ama seu país.

No Brasil, infelizmente, nossos bilionários e milionários fazem o contrário, pressionam os senadores para não aprovarem o projeto do governo sobre o IR para taxar as grandes fortunas. A Câmara Federal aprovou e o Senado, liderado por seu presidente Rodrigo Pacheco, apoiado pelos senadores ricos, ou defensores dos ricos, engavetou o projeto de lei. O governo pede a aprovação, mas os senadores, movidos por seus interesses políticos, dizem não. Chegaram ao ponto de fazer uma CPI absurda, querendo culpar governantes pela pandemia. Em vez de ajudarem o Brasil estão, assim como o STF, interessados em prejudicar o País, gerar instabilidade econômica e financeira, destruindo e matando mais brasileiros de fome e miséria. Como brasileiro tenho vergonha desse senado.

Só nos resta pedir a Deus que ilumine os bilionários, milionários, senadores e ministros do STF brasileiro para que tenham luz em seus corações e sigam o exemplo dos ingleses. Deixem a ganância e a luta por poder de lado e pensem no Brasil e nos brasileiros que tanto precisam de seus poderes para sair desse momento tão difícil de suas vidas.

Advogado