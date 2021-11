Perigo no Salgado Filho

Bird strike! Em plena decolagem, o choque de ave nas pás do fan, hélices internas do compressor da turbina a jato, o voo 3090 da Latam engrossou estatística de incidentes envolvendo pássaros dividindo território.

O fato exige atenção, o habitat dos animais é próximo ao local utilizado para descarte de material orgânico. O episódio da noite de 16/11/21, após chuva torrencial, alerta o meteorológico associado à fiscalização ambiental.

Falcões Robóticos e aves de rapina, a exemplo do gavião-de-penacho, cães adestrados no entorno da rampa de decolagem, feixes de luz verde monitorada ou canhões de holofote – utilizado após o incidente – alguns dos procedimentos e recomendações internacionais previstos no IBS-C(Best Practices)do International Bird Strike Committee, padrão de controle de fauna em aeródromos desde a edição do SARP’S – Standards and Recommended Practices da Organização da Aviação Civil Internacional, de 2003.

O perigo ronda o meio de sustentação, o ar do tráfego aéreo. Prevenção antes que tragédia! O dano na pá é fator do estol no compressor, a interrupção parcial do fluxo de ar no motor a reação. A esse respeito, um episódio famoso de aves se chocando na turbina culminou na Sétima Arte ao retratar a aterrissagem do voo US AirWays 1549 no Rio Hudson. Todos os sobreviventes, sorte idêntica ao susto no Salgado Filho do Lago Guaíba.

Advogado