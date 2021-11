Bolsas para o acesso ao Ensino Superior

Maior sistema de Educação Superior do Rio Grande do Sul, o Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas (Comung) está à frente da formatação de um programa de concessão de bolsas para que estudantes de baixa renda possam cursar o Ensino Superior.

Neste ano, reitores e demais lideranças das 14 universidades que integram o consórcio, que juntas atendem 160 mil estudantes, têm estabelecido tratativas com o governo do Estado e a Assembleia Legislativa. Baseamos a proposta no artigo 201 da Constituição Estadual, que estipula a aplicação de meio por cento da receita líquida de impostos próprios na manutenção e no desenvolvimento do Ensino Superior público e no Ensino Superior comunitário. O referido artigo já foi regulamentado por meio de leis complementares.

Nos últimos anos, de acordo com balanço financeiro do próprio Estado, o percentual não está sendo totalmente aplicado, gerando um déficit de investimento de R$ 69 milhões apenas em 2020. Este valor poderia viabilizar o acesso de aproximadamente 7 mil estudantes de baixa renda em Instituições Comunitárias de Educação Superior.

Entendemos que a mobilização é de interesse da sociedade gaúcha. Pesquisa da Assembleia Legislativa gaúcha e do Instituto de Pesquisa de Opinião mostra que 96,4% dos entrevistados consideram que o governo do Estado deveria investir em bolsas de estudo no ensino superior. Ainda, 15% dos estudantes de graduação precisaram trancar ou cancelar matrículas durante a pandemia, período em que 57,9% dos domicílios com estudantes no ensino superior tiveram a renda diminuída pela metade ou, menos da metade.

Rede de educação, ciência e tecnologia que completa 25 anos, o Comung é composto por universidades que atuam no estímulo ao desenvolvimento do RS há mais de 50 anos por meio da formação profissional de alta qualidade, da pesquisa científica e de milhares de ações de inserção comunitária. Mais do que um negócio ou serviço, a causa da Educação é nossa razão de ser e nosso compromisso com toda a comunidade gaúcha.

Presidente do Consórcio das Universidades Comunitárias Gaúchas e reitor da Universidade de Caxias do Sul (UCS)