Como o governo pode contribuir positivamente para uma sociedade melhor? Pesquisas na área comportamental em diferentes ramos de estudo como Psicologia, Marketing e Economia estudam formas de abordagem para influenciar o comportamento do cidadão/cliente, aumentando a probabilidade de ele tomar uma decisão de consumo, de fazer um uso mais racional da energia elétrica, água, do carro etc. A essa abordagem se denomina “arquitetura de escolhas” nas quais incentivos e “cutucões” – nudge em inglês - são criados visando a influenciar as decisões das pessoas. Encerramos a semana da COP26. Metas são (re)estabelecidas. Pergunta-se: como agir de forma positiva? Reflitamos aqui além do aumento ou redução de tributos que visa ao estímulo/redução de serviços que poluem o meio ambiente.

Vamos a alguns exemplos: ações governamentais positivas teriam melhores resultados do que sugestões que estivessem no imperativo negativo. Frases como “não jogue lixo no chão” ou “não deixe a luz acesa”, teriam um alcance curto entre a leitura e a ação em si.

Mas que ações positivas poderiam ser feitas? Vamos ao caso da energia elétrica. Na medida em que os relógios medidores de energia forem sendo substituídos de analógicos para digitais, os mesmos poderiam ter uma conexão com o aplicativo da empresa de energia elétrica no qual o consumidor poderia acompanhar em tempo real seu consumo. Em um eventual aplicativo poderia ser estabelecido um aviso ao atingir um limite pré-determinado de consumo em kwh estabelecido pelo usuário.

A ideia não é nova. Para criar uma relação positiva da sociedade com o meio ambiente, com o consumo consciente deve-se pensar em formas de criar um hábito. Como podemos criar um hábito? Fazendo com que o cidadão haja automaticamente e não precise parar para pensar no que está fazendo. Aproveitando a tendência ESG (políticas ambientais, sociais e governamentais pró meio ambiente) faz todo sentido criar um nudge indutivo, visando a criação do hábito de um consumo consciente e saudável.

Outro exemplo. Que tal uma ação pró-ativa de doação de lixinhos de carro? Parece bobo? Mas é no detalhe que mora a diferença. Vamos além. As companhias de ônibus poderiam colocar um lixinho em cada par de assentos. A ideia aqui é propor perguntas, reflexões e nudge positivos.

Historiador