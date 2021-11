Enfim, teremos a digitalização de imóveis

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ-RS) abriu caminho para que ocorra a lavratura de escrituras públicas de permuta de bens imóveis com contrapartida de tokens/criptoativos. Por meio do provimento Nº 038/2021 - CGJ, no dia 01/11/2021, a desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak estabeleceu a regulamentação desses negócios no âmbito estadual, o que representa um avanço, levando-se em consideração que vivemos a era da economia digital.

Foram determinadas algumas condições para que as escrituras sejam lavradas: a) declaração das partes de que reconhecem o conteúdo econômico dos tokens/criptoativos objeto da permuta, especificando no título o seu valor; b) declaração das partes de que o conteúdo dos tokens/criptoativos envolvidos na permuta não representa direitos sobre o próprio imóvel permutado, seja no momento da permuta ou logo após, como conclusão do negócio jurídico representado no ato; c) que o valor declarado para os tokens/criptoativos guarde razoável equivalência econômica em relação à avaliação do imóvel permutado; d) que os tokens/criptoativos envolvidos na permuta não tenham denominação ou endereço (link) de registro em blockchain que deem a entender que seu conteúdo se refira aos direitos de propriedade sobre o imóvel permutado. Importante destacar que o Provimento ainda dispõe que todos os atos notariais e registrais realizados deverão ser comunicados ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras - Coaf.

O provimento é fruto de consulta realizada pela Associação dos Notários e Registradores do Estado do Rio Grande do Sul (Anoreg-RS) e do Fórum de Presidentes das entidades extrajudiciais gaúchas e até o presente momento não havia regulamentação. Isso significa que cada Registrador deveria analisar o caso concreto, podendo ou não realizar o registro. Não obstante, na maioria dos casos, o procedimento ficava trancado ou não era aceito.

Evidentemente que isso gerava uma insegurança nos compradores e investidores, acabando por afastá-los. Porém, com a procura cada vez maior por essa nova modalidade de negócio, especialmente por parte de estrangeiros, que permite particionar o bem imóvel, prometendo maior acesso da população à compra de imóveis sem depender de financiamento bancário, aliado à desburocratização, permitindo que o proprietário obtenha informações do seu imóvel em um smartphone, não havia outra saída senão a regulamentação.

Advogado e professor