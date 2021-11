Até a pé nós iremos

Sou gremista desde que me conheço por gente. Porém, ao contrário do que parece, este texto não é sobre futebol. Deixo isso para os especialistas. Aproveito a difícil situação do tricolor para refletir sobre os altos e baixos da vida. Lembro dos inúmeros jogos que assisti com os meus filhos nos últimos anos. Sempre explicava que, assim como na vida, o futebol é recheado de momentos bons e ruins. É preciso aproveitar os bons. Por isso, não perdíamos nenhum jogo importante.

Em 2017, por exemplo, eu estava lá no estádio “Ciudad de Lanús”, em Buenos Aires, vendo o Grêmio sagrar-se campeão da América. Mas, o que ficou marcado na minha vida foi a semifinal contra o River, também na Argentina, em 2018. Fui com o meu irmão caçula, o Daniel. A polícia porteña criou uma barreira de proteção para a torcida visitante. O comboio de torcedores foi escoltado até um dos acessos ao estádio, no caso o Monumental de Nuñes, que ficava totalmente cercado por tapumes. As torcidas não podiam se encontrar de jeito nenhum!

Ocorre que fomos sozinhos, sem o comboio. O taxista garantiu que nos levaria até o local destinado à torcida tricolor. Mas, não deu certo. Chegamos até um ponto onde o carro não podia mais avançar. Estávamos no meio da torcida do River. Tínhamos duas opções: voltar para o hotel e assistir ao jogo pela TV, ou seguir em frente a pé, naquele ambiente completamente hostil.

Fechamos os casacos para esconder as camisas do Grêmio e descemos do táxi. Eram milhares de torcedores do River. Ao avistar um ambulante, imediatamente compramos dois chapéus do River e nos mimetizamos no meio do “inimigo”. E assim fomos, sem dar um pio, caminhando em direção ao estádio. Depois de quatro quarteirões de angústia, conseguimos chegar ao tapume que separava as duas torcidas e passar para o “nosso” lado, sãos e salvos. Foi um sufoco!

Voltando à minha reflexão, esta aventura descrita antes, apesar de arriscada, foi um momento memorável da minha vida de gremista. E o que é a vida senão a soma das nossas experiências e histórias para serem contadas? É preciso aproveitar os bons momentos e aceitar que não serão eternos, pois o mundo dá voltas. E, mais importante, independente do fato de em 2022 estarmos na série A ou B, resta apenas uma certeza, incólume e inabalável: estaremos com o Grêmio onde o Grêmio estiver.

Empresário