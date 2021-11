Por uma Black Friday de sucesso

A data mais importante do varejo nacional está chegando. A Black Friday está logo ali. Não se trata de um dia qualquer, até porque a última sexta-feira de novembro traz, atualmente, um gás enorme para o comércio brasileiro. E mesmo com a pandemia, é importante que os lojistas estejam preparados, pois nem mesmo a crise impactou negativamente os resultados da Black Friday. Ano passado, por exemplo, com o auge da pandemia, o faturamento com a Black Friday foi de R$ 4 bilhões, mostrando a força do evento para o varejo.

Com a Black Friday de 2020, surgiu um novo cenário, onde os consumidores mudaram seu comportamento e o e-commerce se consolidou como meio de compra. E é com base nessa nova tendência que os comerciantes precisam traçar as melhores estratégias para captar mais clientes.

Para quem vai viver a primeira experiência na área, além de analisar o mercado e seus concorrentes, um passo importante - e isso contribui para uma maior competitividade - é elaborar técnicas para que as compras online sejam feitas com agilidade e conforto para o cliente.

É imprescindível que a sua loja virtual esteja atualizada e ofereça uma melhor experiência de compra ao usuário, sem maiores problemas. Outro diferencial, que pode agregar na vivência da Black Friday, é um atendimento de qualidade e bem preparado, para que consiga suprir todas as demandas. Para aproximar ainda mais os clientes da sua loja, uma boa dica é oferecer um brinde, algo que os faça sentir valorizados, bem como caprichar na embalagem e na entrega dos produtos. Entretanto, a Black Friday também deve ser encarada como uma oportunidade para fidelizar os clientes. O pós-Black Friday é um período que não pode ser esquecido de forma alguma. A performance até pode não ser a mesma do dia principal, mas com as melhores estratégias, você ainda garante engajamento e, quem sabe, aumenta os seus resultados durante todo o resto do ano.

Lembre-se que você precisa entender seu público e o que ele espera da sua marca, invista em ofertas e produtos de qualidade. Não frustre seu cliente com itens antigos encalhados há anos. Aliás, sempre é bom dizer: qualquer dúvida sobre vendas online, conte com uma consultoria especializada, para prestar o suporte necessário. E aí, vamos fazer uma Black Friday de sucesso?

CEO da Wave Commerce