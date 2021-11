PEC da Irresponsabilidade Fiscal

O governo Jair Bolsonaro obteve a aprovação da PEC 23, conhecida como PEC dos Precatórios. Sob o pretexto da medida ser imprescindível para as finanças estatais e a de programas sociais, o governo está institucionalizando o calote.

O precatório indica a quantia devida a alguma pessoa ou empresa pelo Tesouro Nacional, após trânsito em julgado de uma ação. Não há mais discussão judicial: o valor é incontroverso. O Estado, que inscreve o cidadão em dívida ativa no caso de inadimplemento, quer uma autorização para que seja dispensado de cumprir com suas obrigações judiciais.

Tal medida viola a própria Constituição Federal, uma vez que o art. 5º estabelece que a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. O Supremo Tribunal Federal já emitiu decisão nesse sentido, quando declarou a inconstitucionalidade do parcelamento dos precatórios.

Na prática, vemos o Estado, mais uma vez, se apropriar de recursos de cidadãos e empresas (que já tiveram seu direito reconhecido), para adotar medidas eleitoreiras, ignorando preceitos fiscais. Ao pagar um precatório, o Estado devolve à sociedade uma quantia que estava sob sua tutela de forma ilegal.

Alterar o regime de pagamento é uma irresponsabilidade fiscal, que não trará nenhum avanço econômico e apenas aumentará a insegurança jurídica.

Com a aprovação da PEC, R$ 91,6 bilhões estão sendo desvinculados do teto de gastos - o que já demonstra a irresponsabilidade fiscal do Poder Executivo Federal. Para as finanças públicas, a medida não poderia ser mais desastrosa: o efeito bola de neve será inevitável, alcançando a marca de até R$ 1,4 trilhão ao final de 2036. Resta pressionar que o Senado rejeite a proposta.

Ignorando suas promessas de campanha, o governo Bolsonaro se aliou ao Centrão para dar um calote nos cidadãos, adotando medidas eleitoreiras e criando um arcabouço jurídico dentro da Constituição para justificar, posteriormente, uma eventual pedalada fiscal. Permanecemos com a máxima de Tancredi, em O Leopardo: é preciso que tudo mude para que tudo permaneça como está.

Assessor parlamentar e advogado