Vidas longas para entidades

Pode-se dividir as organizações econômicas em dois grandes grupos: empresas e entidades. As empresas são organizações com fins lucrativos e as entidades não possuem fins lucrativos. As empresas podem contribuir nas criações e manutenções de entidades representativas do setor econômico em que são integrantes.

Convém salientar que as entidades fazem parte do Terceiro Setor, formado pelas ONGs (Organizações Não Governamentais), entidades filantrópicas, OSCIP (Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, entre outras formas de associações civis sem fins lucrativos. Existem importantes entidades que representam os interesses sociais e econômicos das empresas integrantes da cadeia produtiva do Turismo e da Hotelaria, incluindo com atuações mundiais, nacionais, estaduais e municipais.

É um setor organizado e representativo, composto de líderes e profissionais interessados no desenvolvimento harmônico da sociedade e contribuindo para representar seus associados nos relacionamentos com seus diversos públicos: clientes, colaboradores, proprietários, fornecedores, governos e as comunidades onde atuam.

Em 2021, o Brasil registra duas importantes entidades dos segmentos do Turismo e da Hotelaria: ABIH Nacional - Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, que completa 85 anos no dia 9 de novembro, considerado como o "Dia do Hoteleiro ", com uma programação que inclui Sessão Solene no Congresso nacional, lançamento do Selo Comemorativo e um Livro com registros históricos das realizações das ABIHs Estaduais; ABAVRS - Associação Brasileira de Agências de Viagens do Rio Grande do Sul, que completar 60 anos, lançando um Livro comemorativo neste dia 11 de novembro, durante a Feira do Livro de Porto Alegre.

Durante minha vida profissional, tenho a honra de ter sido integrante de várias entidades, principalmente do Turismo e da Hotelaria. Parabéns às entidades formadas por uma série de profissionais, empreendedores e empresários comprometidos com o fazer o bem, sem olhar a quem. A sociedade civil organizada representa o grande avanço da economia mundial na busca contínua de um mundo melhor para todos. Será? Respeitam-se todas as opiniões contrárias. São reflexões. Podem ser úteis. Pensem nisso.

Economista