Quem cuidará do empresário na velhice?

Ter uma vida longa é cada vez mais possível. Viver 100 anos está ao alcance de cada membro de família empresária neste século XXI. Faça suas contas a partir de sua idade atual: dos 36,5 mil dias possíveis, em princípio, quantos você já viveu e quantos viverá? Quantos reais (R$) ou dólares norte-americanos (US$) vai precisar, por dia, para manter seu bem-estar social? Quando as forças dos braços e do próprio cérebro começarem a fraquejar, quem vai sustentá-lo?

Principalmente no atual contexto, é admirável a capacidade do empreendedor brasileiro de empresariar. A intuição e a determinação são substantivos inigualáveis naqueles que conseguem superar todos os desafios de ser empresário neste Brasil, obra para uma vida inteira. À medida que desenvolvem os negócios e, por justiça, acumulam patrimônio pessoal e familiar de forma legal, lhes cabe o direito de usufruir do conforto que isso pode proporcionar, no presente e no futuro, mas isso requer planejamento.

Todo recurso financeiro no caixa da empresa é melhor multiplicado que em outras opções. Ninguém gera riqueza se não entender do negócio de toda a vida, mas sempre fica a dúvida: por que separar algum recurso em nome da holding ou pessoa física e não deixar na empresa? Será que, gestora de riqueza, vai administrar melhor e mais eficientemente? Provavelmente, o dinheiro dentro da empresa renderá mais, mas tudo depende dos objetivos da família empresária. Ter todo o patrimônio concentrado na empresa é o melhor?

Daqui a 30 anos, esse negócio existirá? As gerações seguintes da família saberão conduzir a operação? Eis o dilema e o paradoxo do empresário, que pode ser ilustrado com a saúde. Se tivermos um estilo de vida adequado, precisaremos de médico? Por outro lado, só envelhecerá quem estiver vivo, e o objetivo de bem-estar na vida longa excede a necessidade de melhor ganho financeiro. São os outros que cuidarão de nós na velhice, assim como foi na infância, e será adequado termos planejado esse período.

Cuide de suas finanças, pois não há garantia de que o Estado ou alguém cuide de você - de todos nós - na velhice.

Ex-presidente e atual conselheiro de Administração e Consultivo da Câmara Brasil Alemanha/RS