Simplificação e redução tributária

O caminho para o crescimento econômico passa, também, por uma carga tributária justa e adequada à capacidade de pagamento da população. Para o Brasil alcançar esse objetivo é necessária uma reforma tributária ampla, que traga realmente redução da carga e simplificação do processo fiscal. Não é possível continuarmos gastando centenas de horas anuais para calcular impostos!

O setor de asseio e conservação defende esses dois pontos como fundamentais, mas infelizmente, não é o que está acontecendo. O que se percebe é que as propostas distribuem a carga tributária entre os segmentos econômicos, retirando de algumas atividades e sobretaxando outras para compensar. Outro aspecto é que as propostas apresentadas até agora aumentam a complexidade do sistema e abrem enorme espaço para um contencioso tributário x judiciário. O prazo de implantação é longo e as etapas são incertas. Quanto às modificações do IR aprovadas na Câmara Federal, entendemos que deveria ser mantida somente a atualização da tabela. Os demais itens não trazem simplificação, nem redução de tributos. A tributação da distribuição de dividendos, por exemplo, pode gerar uma evasão de divisas enorme este ano com a antecipação da distribuição de dividendos de multinacionais para evitar a bitributação, entre outros aspectos danosos à atividade econômica.

Quanto ao ICMS dos combustíveis, o projeto alarga o prazo utilizado para cálculo do preço médio, o que permite uma melhor absorção das variações do preço internacional usado como referência. Há uma certa melhora no modelo, mas ainda assim deveria ser modificado para que não houvesse um preço médio como referência e que fosse aplicado no preço final, assim como ocorre com a maioria dos demais itens de consumo. Não adianta reduzir a alíquota se o preço base para cálculo continua elevado. Precisamos de uma reforma ampla, não apenas de remendos. Inclusive considerando a hipótese de um imposto sobre movimentação financeira, mesmo que com ajustes para áreas de maior importância ou que precisem de alguma regulação. Poderia ser a solução que efetivamente traria uma simplificação do sistema tributário, permitiria a desoneração da folha de pagamentos, ampliaria a base de contribuição e evitaria a sonegação. Até mesmo atividades que hoje estão completamente fora da legislação tributária seriam absorvidas pelo sistema contributivo.

Presidente do Sindicato Asseio e Conservação do RS - Sindasseio/RS