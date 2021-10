Ações para a liberdade financeira

Investir em ações da Bolsa de Valores [B]³ que paguem bons dividendos pode proporcionar a conquista da liberdade financeira através de renda passiva. Para isso faz-se necessária uma seleção de empresas de qualidade, que possuam lucros crescentes e pertençam a bons setores, para então iniciar os aportes progressivos durante longo período.

Considerados como parte do lucro das empresas e distribuídos frequentemente aos acionistas, os dividendos variam conforme o pay out da empresa, que é o percentual de lucro disponibilizado num determinado período. Ele será menor em momentos de crise, como é o caso agora, em função da pandemia.

Quanto menor o preço que o investidor pagar por uma ação, maior será o seu percentual de lucro relacionado aos dividendos (dividend yield). O fato de ter pago barato por uma ação vai proporcionar-lhe a posse de maior número delas em seu portfólio, que vão gerar mais dividendos. Crises podem tornar-se oportunidades para serem encontrados preços baixos, e elas sempre existem.

Para obter uma vantagem extra e chegar mais rapidamente a sua liberdade financeira, o acionista poderá reinvestir os dividendos recebidos pela empresa da qual tornou-se sócio a partir da compra de ações. Ao efetuar esses novos aportes, o seu resultado será consideravelmente aumentado, tendo em vista o efeito dos juros compostos, a chamada bola de neve.

No Status Invest, estão disponibilizadas diversas métricas fundamentalistas para a análise de uma empresa, como o indicador sobre a relação de preço com o valor patrimonial, que, se for menor do que um, indica que as ações daquela empresa estão descontadas. Nesse site, o investidor também consultará sobre os pagamentos de dividendos de uma empresa, através de seu ticker, verificando os valores históricos.

Visando à obtenção de informações relevantes nessa corrida para a liberdade financeira, aquele que deseja aplicar na Bolsa de Valores poderá contar a leitura de livros sobre a arte de investir e ainda assistir a estes excelentes vídeos no youtube: Ações Garantem o Futuro e VG Research. Baixar o app Investimentos do Banco do Brasil é uma das formas de dar o primeiro passo é começar já a negociar na [B]³.

Jornalista