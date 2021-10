Eventos de experiência: Você sabe como atrair o cliente?

Para promover eventos de experiência são necessários dois pontos importantes: Ter clara noção de seu branding e entender quem é seu público-alvo. Sem ter seu branding claro para seu público, não há possibilidade de fazer um evento assertivo com expectativa de feedback positivo. É comum observarmos eventos de experiências que atendem ao gosto pessoal e não ao corporativo da marca. A marca tem uma identidade, uma personalidade, um nicho e conceito de mercado que necessita ser respeitado. Isto engloba também as cores do pantone inseridos na decoração e papelaria, até o formato de apresentação da informação desejada.

O planejamento é fundamental para pontuar quais serão os resultados esperados e a partir deste, construir o evento para apresentar ou atrair o público que se identifica com a marca. A experiência pede que todos os seus sentidos sejam aguçados e explorados. Desde o marketing olfativo, seja por indução mecânica ou por ambientação natural, até atingir todos os cinco sentidos aguçados em momentos e sensações diferentes, impactando de forma positiva todo projeto de experiências idealizado.

O cliente se identifica com a proposta apresentada e passa a ser fiel seguidor da marca e tudo que for apresentado dentro deste formato.

Desde o convite até a chegada ao evento, deverá ser considerado como início da experiência. Tudo conta uma história, necessita de uma narrativa, para que durante o evento o cliente seja surpreendido com tudo que for apresentado a ele. Por isso, a organização deverá ser muito precisa a cada detalhe, ninguém poderá ficar de fora do processo de sedução e conquista.

Antes de construir um evento de experiências, primeiro entenda qual a mensagem que deseja passar. Para quais clientes e qual o resultado desejado. Lembrando que um evento de experiências não é quantidade, mas sim, qualidade!

Defina suas prioridades, não queira apresentar tudo em um só evento, mostre as características principais e deixe um “gostinho de quero mais” para que este desejo seja replicado em narrativas a outras pessoas e elas procurem informações sobre a empresa ou produto. Não se esqueça do mais importante: Pós-evento.

A experiência se torna inesquecível quando após o evento, imaginarem que tudo acabou, você o presenteia com mais uma experiência para finalizar a experiência do evento e o agradeça pela presença. Tudo organizado, pensado e planejado aos mínimos detalhes para obter o máximo de resultado.

Caso não tenha experiência em fazer um evento deste porte, é importante que contrate uma empresa especializada para realização e entrega adequada do briefing necessário. As referências positivas trazem o ROI para a empresa de forma consistente e crescente.

CEO de Conceiyção Montserrat Gestão e Negócios