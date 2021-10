Ingressar no mercado B2B através do e-commerce

Para falar sobre como otimizar processos dentro de uma operação de e-commerce B2B, é necessário enxergar os mais variados cenários que envolvem esse modelo de negócio. Porém, antes disso, também é preciso que a empresa interessada em entrar nesse mercado tenha em mente quais os problemas que deseja resolver.

Tendo bem claro “o que” deve ser feito, é hora de partir para o “como”. E é nessa etapa que entra a escolha pelo parceiro de ecommerce que vai colocar em prática a missão de torná-lo realmente um canal B2B eficiente. Entendidos esses dois processos, é preciso definir de que forma você deseja desenvolver esse projeto.

Essa miscelânea de variáveis envolve desde a condição comercial estabelecida para esse e aquele cliente, além dos tributos envolvidos nas vendas para revendedor e nas vendas para uso e consumo que, aliás, são completamente diferentes.

Você deve estar se perguntando como tornar possível essa configuração e gestão de gerir as variáveis, não é mesmo? Bom, compreender todas elas é um bom começo. E inclua também nessa lista o processo de múltiplos preços, restrições ou não de portfólios de produtos, que pode diferir em determinada região; sem contar que a política de preço ou de benefício para um cliente ou grupo de clientes em um local pode não ser a mesma em outro.

O mesmo produto, ou seja, aquele que tem base de custo e preço iguais pode ser tributado por diferentes números, dependendo de cada município. Tudo isso deve ser planejado para que o cliente entenda o canal B2B como uma extensão da empresa, fazendo com que ele sinta que está em um canal novo, mas lidando com a mesma organização que se relaciona há anos.

Infelizmente, não raramente as operações acabam não se adaptando ou não contemplando todos esses processos e o lançamento do portal de e-commerce frustra as expectativas do empresário. Isso porque o ponto fundamental na estruturação ou modelagem de um projeto de venda B2B (não diferente dos demais canais que a empresa esteja pensando em colocar seus produtos à venda), é ter claro quais são os atores envolvidos e quem será impactado por esse canal a ser implantado.

O grande gargalo da frustração nesse processo todo é a ansiedade em acelerar o projeto, claro, muito causado pelos desafios impostos pela pandemia e o fechamento das empresas, mas é preciso compreender que essa digitalização atropelada não vai proporcionar o canal B2B ideal para aumentar as vendas, mas se tornar um grande problema para a organização.

CEO da F1 Commerce