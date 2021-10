Mais do que custo, investimento

Os ataques cibernéticos estão cada vez mais em voga, principalmente após o início da pandemia. Percebeu-se aquilo que até se podia imaginar de certa forma: as empresas, por mais que tentem, estão cada vez mais frágeis em termos de segurança de dados. Só para termos noção, até agosto deste ano, segundo a Kaspersky, foram mais de 1,3 mil ataques hackers por minuto no Brasil. Esta taxa é uma média das 481 milhões invasões registradas pela empresa, um assustador aumento de 23% frente ao mesmo período do ano passado.

Para contornar problemas assim, é fundamental que se invista de forma pesada no setor de segurança. E é ótimo ver que isto vem acontecendo, principalmente aqui no Brasil. Após ataques a órgãos de governo, poder judiciário e grandes lojas, se faz altamente necessário um reforço de peso em protocolos de segurança. Um estudo da agência de pesquisas Toluma, a pedido da empresa de proteção e fornecimento de experiências digitais Akamai, constatou que, das 400 empresas entrevistadas entre julho e agosto deste ano, 54% delas reviram protocolos e até mesmo adotaram novas medidas de segurança.

Qual a razão de trazer esses dados? Relembrar a importância do trabalho de profissionais da Tecnologia da Informação. O que para muitos é considerado custo, eu vejo como investimento. Se não fosse o trabalho da TI, muitas empresas e órgãos ainda estariam sofrendo de forma mais severa as consequências dos ataques que sofreram. O setor de tecnologia, sem dúvida alguma, se tornou imprescindível para o bom funcionamento de qualquer organização. Com a pandemia mais ainda, pois o trabalho remoto também pode influenciar na vulnerabilidade das empresas, devido à navegação em rede doméstica e sem supervisão de dados.

Assim, o poder dos hackers aumenta e o desafio fica ainda mais complicado, mas não impossível de ser vencido. Por isso, é preciso contar com quem mais entende do assunto. E mais, é necessário estar ciente dos riscos de mexer na internet. Tantos líderes quanto funcionários precisam se proteger, mesmo em casa, onde a vulnerabilidade e os riscos são maiores. Portanto, que se faça uma reflexão acerca, não só do trabalho dos profissionais de TI, importantíssimo hoje em dia, como também sobre como fazer para manter a sua empresa protegida. Estamos vivendo e viveremos ainda mais tempos de ataques cada vez mais constantes. Investir em tecnologia não é custo, é investimento!

CEO da Infra Tecnologia