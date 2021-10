Em março de 2020, quando iniciamos o isolamento social em função da pandemia de Covid, não imaginávamos o que estava por vir. Empresas fechando, pequenos empresários falindo, trabalhadores tendo seus contratos de trabalho suspensos e uma taxa altíssima de desemprego. Dados do IBGE mostram que o número de pessoas sem ocupação entre os meses de abril e junho de 2021 chegou a 14,1%, dado 3% maior se comparado ao período analisado antes da pandemia.

Vivemos um cenário desafiador. Por semanas, meses até um dos setores que mais emprega no País, o setor de comércio e serviços, se viu obrigado a parar. Literalmente parar. Fechamos as nossas portas e tivemos que ressignificar as nossas entregas. Adaptabilidade e resiliência foram as palavras-chave dos últimos meses. As empresas se reinventaram para conseguirem se manter de portas abertas, trabalhando, empregando e movimentando a economia do Estado e do País.

Dezenove meses depois do início da pandemia, já estamos na marca de mais de 250 milhões de doses aplicadas na campanha de vacinação contra a Covid-19 no Brasil, ficando atrás somente de países como China, Índia e Estados Unidos, conforme dados do Ministério da Saúde. Já estamos vivendo o que podemos chamar, finalmente, de "pós-pandemia". Comércio aberto, eventos voltando à normalidade, empresas pensando nas vendas de Natal e projetando as contratações de mão de obra para suprir a demanda reprimida do último ano.

Após um período de mudanças e recessão, chegamos na tão esperada retomada econômica. Para nós, representantes do setor de comércio, serviços e turismo, poder, pela primeira vez, projetar condições favoráveis para esse segmento é voltar a respirar. Isso se confirma com os dados divulgados pela Fecomércio-RS na Pesquisa de Empregos Temporários 2021, em que 33,4% dos estabelecimentos têm a intenção de contratar trabalhadores temporários para as vendas de final de ano.

É tempo de contratar! É tempo de respirar, de pegar fôlego e projetar um futuro próspero. Que possamos, agora, sermos, mais do que nunca, um setor forte, que emprega e gera renda para milhares de brasileiros.

Presidente Sistema Fecomércio-RS/Sesc/Senac