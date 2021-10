Sobre Pix e segurança

Há muito tempo um produto financeiro não causava tamanha repercussão como o Pix, o sistema de pagamento instantâneo desenvolvido pelo Banco Central. O sucesso e grande adesão do Pix se deram por sua praticidade frente a outros meios de transferência entre contas, como a TED e o DOC. Esses dois sempre tiveram limitação de valores nas remessas e são tarifados pelas instituições financeiras. Além disso, as transferências não são feitas real time, ocorrendo apenas em dias úteis.

A aderência dos consumidores de produtos bancários foi tão instantânea como seu funcionamento, aumentando o número de cadastrados em progressão geométrica. A alegria não durou muito: sequestros relâmpagos com meliantes coagindo suas vítimas a fazer transferências sob a mira de armas e o vazamento de dados ofuscaram o entusiasmo inicial. Mas a pergunta que não quer calar: quem são os responsáveis por esses danos? Os bancos? O Banco Central? No que se refere ao vazamento de informações, em tempos de implantação da Lei Geral de Proteção de Dados, é um enorme absurdo observar o vazamento de inúmeras chaves Pix por falta de governança de uma instituição financeira. Claro que essa é diretamente responsável pelos danos que venha a causar, porém comprovar o nexo entre o dano sofrido e o vazamento de dados não é tarefa simples. Quanto ao Banco Central, enquanto idealizador e gestor de todo o projeto de implantação, deveria ter fiscalizado mais detidamente a inabilidade do banco participante de manter corretamente preservadas informações tão relevante. Quanto aos sequestros, é surpreendente observar a inércia das instituições diante da agonia da violência que sofremos. Onde está a política de "conheça seu cliente" para alertar várias remessas vultuosas com minutos de intervalo? Diante do cenário de violência, restou ao Banco Central limitar o valor do Pix no horário noturno. Gradualmente, vamos nos limitando como os valores do Pix: deixamos de usar bens que facilitam nossa vida porque é perigoso. Guardamos o celular no fundo dos bolsos e nunca o atendemos na rua porque é perigoso.

Uma coisa é certa na visão tacanha de culpar a vítima: se não tivermos carros, celulares, dinheiro, não teremos roubos. Pronto! Está resolvido o problema de segurança pública. Só resta lamentar.

Professora de Direito Empresarial e Mercado Financeiro da Universidade Presbiteriana Mackenzie