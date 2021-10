Volta ao escritório, sem descartar home office

Após 18 meses de distanciamento social, estamos retomando nossas atividades comerciais, sociais e corporativas. E esta questão é muito importante, pois, devemos entender como proceder nesta retomada, colocando em prioridade a saúde coletiva. Não e só a questão de preocupar-se com a saúde das pessoas ao seu entorno, mas sim, com a retomada social, a rotina que levará a encontrar-se e manter contato com outros setores de serviços, que não fazem parte de sua rotina atual, impactará na saúde. Desde os amigos no trabalho, a equipe de limpeza, os conhecidos de empresas vizinhas que dividem os elevadores, a fila no restaurante para as refeições, a higiene nos ambientes que frequentará, enfim, toda a cadeia que faz parte de sua rotina, devidamente vacinada e higienizada. Neste sentido é importante que os gestores e responsáveis, analisem o formato híbrido na funcionalidade de sua rotina nas empresas. Do corpo de funcionários e colaboradores, quais são os profissionais que podem continuar seu trabalho remotamente permitindo que sua estrutura se torne mais "enxuta", com menor demanda física para comportar seus colaboradores e com isto economizar uma fração de sua planilha de despesas fixas, podendo este valor ser investido na empresa.

Ainda estamos em processo de vacinação caracterizando uma fragilidade social, que necessita de cuidados por um período ainda. Algumas possibilidades podem ser estudadas como, definir que o colaborador estejam presentes em dias específicos na empresa ou que participe fisicamente somente nas reuniões, ou quem sabe, continuar de forma remota, participando ativamente através das reuniões on-line, permitindo que ele mantenha sua produtividade, aproveitando o horário de deslocamento do trânsito e a perda de energia gasta com este processo, em atividades complementares de aperfeiçoamento para benefício da empresa. Destacando a responsabilidade da empresa com relação a saúde de seus colaboradores. A empresa deve oferecer um ambiente devidamente e continuamente higienizado, com funcionário disponível para higienização constante nos ambientes de trabalho.

O importante é encontrar o melhor formato que hoje atenda suas necessidades e seu planejamento de crescimento empresarial, mantendo as novas formas de interação com seus colaboradores e funcionários. O formato híbrido veio para ficar, pense nisto!

Especialista em gestão e fomentação de negócios