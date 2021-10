Economia solidária movimenta 12 bilhões e a empresa cooperativada gera empregos e riqueza para o País

A empresa cooperativa tem como fundamento os trabalhadores que são donos e usuários do capital cuja ação é cumprir com o dever social de gerar trabalho e construir um mundo mais justo e sustentável. Porém um dos problemas é a diferença entre as empresas capitalistas e as cooperativas, uma vez que são diferentes, motivo pelo qual precisam mudar suas ações.

O problema da empresa cooperativa é que ao vender seus produtos se submete a lei de mercado da oferta e da procura que prejudica sua ação na comercialização uma vez que concorrem com seus produtos, pois precisam de capital para a sua sobrevivência. È necessário que a economia solidária crie sua lei de mercado, a lei da autonomia, pois o lucro não é o suficiente para concorrer pela competição entre as empresas como ocorre com a capitalista que tem o lucro como único objetivo. Portanto, é necessário que constituam seu mercado econômico cooperativo. O que se propõe na empresa cooperativa é o lado econômico, pois usufruem de obrigações semelhantes à capitalista, e isto se torna um grande problema, uma vez que precisam de capital.

A empresa cooperativa não tem fins lucrativos, e tem como objetivo atender às necessidades econômicas dos cooperadores/donos que diferem da empresa capitalista constituída para gerar lucro e concentrar capital. O bem comum do empreendimento cooperativo é mais importante do que o lucro.

A economia solidária é uma alternativa para a geração de trabalho onde todos colaboram para o fortalecimento da autogestão da empresa solidária. A diferença do empreendimento cooperativo do capitalista é a influência da cooperação dos trabalhadores na cooperativa que dispõe da prática da autogestão para realizar as ações comuns, além do comprometimento com a diferença que não é pela exploração da mão de obra.

O cooperativismo tem a capacidade de administrar e executar e pôr em prática a organização socioeconômica e levar a efeito as respectivas funções para acomodar os seus (7) sete princípios, que se abastecem de práticas empresariais na qual a gestão é feita pelos cooperadores que são donos e gestores. É uma sociedade de pessoas e não de capital numa união de forças que se estabelece por princípios básicos para sua autogestão em adesão livre, gestão democrática, participação econômica dos sócios e autonomia e independência.

Uma nova ação para as cooperativas é na gestão democrática que é necessário aplicar um software colaborativo pela aplicação da regra 30/70 que organiza com clareza e transparência para resolver os problemas da dificuldade de gestão, falta de transparência, capital e visão estratégica.

O maior problema da decisão coletiva é a falta de conhecimento, necessário sobre a doutrina econômica da cooperação e da formação profissional; outro grande problema é que alguns não relatam questões não resolvidas e criam situações que podem dificultar as relações. Desta forma, precisam da educação cooperativa, pois enfrenta mudança de cultura, uma vez que se fundamenta no ser humano e não no capital, sem visar o lucro e baseia nos princípios cooperativistas que pela coletividade da produção, distribuição, gestão e comercialização que serve de base as relações de trabalho convencional. Porém tem como fundamento a igualdade, inclusão e diversidade.

A economia solidária é um dos meios de resolver as desigualdades socioeconômicas através de uma nova fonte de renda e nos tempos de crise fortalece pelo aumento da demanda que é guiada pelo seguinte:- autogestão, solidariedade, cooperação, respeito ao meio ambiente, comércio justo e consumo consciente.

A economia cooperativa busca a fonte de renda que é compartilhada entre seus integrantes. Tem uma ação econômica ativa que dá a conhecer as próprias qualidades dos movimentos de incentivo econômico como produção, comercialização, prestação de serviços, trocas, crédito, finanças, consumo e uso coletivo, entre tantas.

As sobras ou lucros são as economias dos cooperadores, no final do ano, que são distribuídas de acordo com as operações realizadas por cada cooperador/dono.

A economia solidária oferece uma nova forma de empreender, gerar renda e empregabilidade que precisa entender de administração financeira, vendas, marketing, estoque, compras, entrega, etc. Sem contar que todas estas áreas estão se desenvolvendo muito a cada ano, não é um conhecimento estático, estão sempre evoluindo. É preciso que se mudem as ações, pois concorrem entre empresas e competem entre si.

Uma cooperativa deverá ter como objeto a mesma atividade econômica entre os associados. Como fica a maximização das empresas sem fins lucrativos; antes de tudo vamos compreender o que a sugestão de uma nova empresa, a i-empresa que é uma associação de pessoas que compartilham os recursos humanos, materiais e econômico-financeiros e em cooperação econômica de maneira que tenha como finalidade a melhora socioeconômica dos seus membros. Todos participam da tomada de decisão diferente da capitalista que é pensado por um (1) e decidido por todos enquanto na i-e

A economia solidária é uma opção para gerar trabalho e organizar o socioeconômico que num momento de crise como da pandemia pode ser muito útil.

Contista, pesquisadora, professora e bibliotecária