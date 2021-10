Porto Alegre: aberta para negócios?

Nossa Capital vive um momento de grandes expectativas com relação ao futuro da cidade. A agenda de importantes e necessárias mudanças está em pauta tanto no Executivo quanto no Legislativo, com decisões que afetam diretamente o ambiente de negócios da cidade.

Diante disso, procuramos entender o sentimento de mais de 50 líderes empresariais da cidade em mais de 37 horas de entrevistas, analisando como está o atual momento, o que nos faz fortes e também aquilo que precisa ser melhorado para que a cidade consiga retomar, com solidez, uma trajetória de prosperidade e crescimento.

Quando elencamos os principais diferenciais de Porto Alegre, nos deparamos com a realidade de que temos mão de obra qualificada e com baixo custo relativo. O fato de sermos capital e estarmos bem situada geograficamente, além de uma sensação de um ambiente político favorável e de um ecossistema empreendedor desenvolvido, também compõem as características positivas.

Por outro lado, a burocracia excessiva está no topo dos maiores obstáculos para empreender aqui, além do fato de que a nossa cidade não sabe se vender para fora do estado e país, da dificuldade em valorizar as suas qualidades e da incapacidade de reter os talentos e de transformar o turismo em vetor da economia.

Mas e o que nos faz permanecer em Porto Alegre? Sim, somos bairristas e a identificação com a cultura e as raízes locais é um convite para ficar e acreditar no que plantamos aqui. É quase unânime a percepção de que a cidade está se renovando, além de ser mais barato viver e empreender quando comparado às principais cidades do País. Quando olhamos para frente, o otimismo impera e a vontade de que mais pessoas escolham ficar ou vir para cá. O Guaíba nos traz cada vez mais possibilidades de reconexão com a água, explorando as belezas naturais que nossa Capital proporciona.

Diante de tantas perspectivas positivas e cientes do que é preciso focar para avançar, vamos trabalhar cada vez mais para que o poder público não sufoque o empreendedor, simplificando burocracias e buscando espaço fiscal para avançar em reduções tributárias, proporcionando constantes melhorias no ambiente regulatório local. Há tempo e disposição. Quem vive, empreende e acredita em Porto Alegre já está disposto para avançar e valorizar o que temos aqui. Vamos investir neste novo momento que estamos vivendo e na mensagem que queremos transmitir: Porto Alegre está aberta para negócios.

Vereador de Porto Alegre (Novo)