Criança acima de tudo

Setembro terminou com atividades relevantes para o Estado. Tivemos uma Expointer especial porque trouxe de volta o público que lotou o Parque Assis Brasil em grande número. Em seguida, tivemos o 20 de Setembro, data máxima do gauchismo para fortalecer os valores de liberdade e de autonomia defendidos a ferro e fogo pelos farroupilhas.

Outubro, o ‘mês da criança’, reitera nossa eterna fonte de amor, proteção e esperança de um mundo melhor. Dedico especial atenção às pautas infantis. Uma das primeiras iniciativas foi o projeto, que agora é lei, que inibe e combate o desaparecimento de menores. Isso se dará com a integração das imagens de todas as câmeras de videomonitoramento espalhadas pelo Estado. Um software especial centralizará no IGP as informações para identificar não apenas os menores desaparecidos, mas os evadidos do sistema penitenciário e os procurados pela Justiça.

Também criamos o “Setembro Dourado” para destacar a importância de exames preventivos e do tratamento precoce do câncer infanto-juvenil. Com o Instituto do Câncer Infantil elaboramos um projeto – transformado em lei –sintonizado com a realidade gaúcha e que também estimula a criação de centros regionais especializados.

Em outra lei normatizamos a criação das escolas cívico-militares para resgatar os princípios de hierarquia, pátria, direitos e deveres. O modelo atende ao clamor de famílias que não admitem a escola como ambiente para a pregação ideológica e partidária. A criança está, sempre, acima de tudo.

Deputado estadual/PSL