A retomada dos investimentos no Estado

Estamos, sim, participando de um cenário de retomada econômica, isto é inegável. Grandes investimentos e - por que não dizer investimentos bilionários - estão ocorrendo nos setores público e privado, indicando fortemente que o Rio Grande do Sul voltou a atrair empresas em um ambiente de negócios como há muito tempo não se via.

A confiança em novos investimentos não é sem razão. Temos uma economia registrando altas consecutivas, superando inclusive o desempenho nacional. Os dados do PIB deixam muito claro este avanço do nosso Estado, em comparação a iguais períodos anteriores. Isto representa o bom ânimo do mercado, previsão de investir e até o otimismo da população e do cidadão comum em suas realizações pessoais.

É preciso destacar, no entanto, o papel fundamental do atual governo neste processo de crescimento, com a manutenção de um trabalho que já vinha sendo construído no governo anterior, e que agora pode anunciar investimentos consideráveis em diversas áreas. Isto graças às reformas estruturantes e ao programa de privatizações e concessões implementados, que estão gerando novos recursos para investir e avançar no crescimento do Estado.

Todos sabemos o quanto essas reformas eram necessárias para que o nosso Rio Grande ganhasse um novo fôlego rumo ao desenvolvimento, tornando-se mais competitivo e aberto aos negócios em todos setores e segmentos. Isto porque atrair novas empresas e investimentos para o Estado, com previsão de crescimento a longo prazo, depende de solidez fiscal, de menor carga tributária, do aumento da segurança jurídica, da redução da burocracia.

Ao analisar tudo isso, estamos hoje em um processo de continuidade e evolução. Diante de reformas bem realizadas, das medidas de estímulo ao desenvolvimento, do ajuste fiscal, da privatização de empresas públicas, das concessões, e considerando a alta recorde do PIB no Estado em 2021, o Rio Grande do Sul está voltando ao radar de investimentos de grandes empresas do mundo e assumindo papel de protagonista no cenário nacional.

O Lide RS permanecerá otimista, mas vigilante, contribuindo com a interlocução entre o setor privado e o setor público e apresentando as demandas necessárias para que o Estado volte a crescer de forma constante e sustentável. Continuaremos a trabalhar pela competitividade, esta que é uma de nossas principais pautas na busca pelo desenvolvimento econômico e social!

Presidente do Lide RS, Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul