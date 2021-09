Dia do Turismo, época de novas esperanças

O tempo nos ensina a evoluir e tirar de certos momentos de desafio as oportunidades para crescer. E assim foi feito. A pandemia nos ensinou a ter mais foco no tempo presente, além de entender quais passos tivemos que da para driblar momentos de crise como a que nossos bares e restaurantes ainda encaram. A falta de tudo silenciou todos os espaços.

Hoje, a situação é outra. Estamos em um ritmo avançado na vacinação, o que mostra a vontade do brasileiro de querer reencontrar os amigos queridos ou até mesmo aquele garçom que virou a sensação do local e é o maior ouvinte de todos. É preciso lembrar que o turismo, fundamental para o setor, foi altamente afetado e agora vem dando sinais claríssimos de recuperação. Trago uma pesquisa da plataforma Booking.com, que mostra o Brasil como um dos países onde a população trouxe o sonho de viajar cada vez mais perto de uma realidade, onde 63% dos entrevistados disseram que a paixão por descobrir lugares novos falou mais alto.

São notícias assim que dão mais vontade de colocar a mão na massa e mostrar para o que viemos. Quando se fala em turismo, não falamos apenas de pontos turísticos, mas também de comidas típicas, saborosas e que prometem ficar na memória de quem visita o lugar. Os bares e restaurantes gaúchos lutaram ao máximo para estarem de pé e junto ao público. Infelizmente, vimos grandes nomes da nossa gastronomia local fecharem, mas, ao mesmo tempo, vimos muitos nascerem e se reinventarem.

Sinto-me confiante em dizer que nossa cidade e a pujante Região Metropolitana têm tudo para ser um grande polo turístico e, mais ainda, gastronômico. Porto Alegre é feita de muitas culturas. Nossos bares e restaurantes já estão prontos para abraçar o público, sempre lembrando do cuidado com o cliente e com quem trabalha junto. Que os passos que estamos dando agora, se transformem num futuro promissor. Estes são os desejos de um Dia Mundial do Turismo.

Presidente do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de POA e Região