A importância da due dilligence

Em um conceito aberto - a due dilligence -, é uma espécie de auditoria que envolve o estudo, análise e avaliação acerca dos riscos de um negócio jurídico que se tem o interesse de firmar, e que tem por fim apresentar informações ao comprador ou vendedor de que o negócio em análise possui uma margem mínima de riscos.

Em um mercado dinâmico onde pode ocorrer um número demasiado de problemas, o comprador ou vendedor de um imóvel necessita realizar uma pré-avaliação de riscos para que se certifique de que a venda ou compra de um determinado bem não seja frustrada e venha a causar prejuízos ao seu patrimônio.

Estas averiguações têm por praxe ser realizada pelo advogado, o que demonstra a importância de ter este profissional ao lado, tanto do vendedor quanto do comprador. As diligências podem ser basicamente dívidas em duas partes, as diligências em relação ao imóvel a ser negociado e a diligência em relação à pessoa física e/ou jurídica que está realizando o negócio, recomendando-se a análise para os dois polos, ou seja, a pessoa que está comprando e a que está vendendo.

Em primeiro plano, o advogado deve averiguar a matrícula atualizada do imóvel, devendo esta ser minuciosa em todas as averbações e registros que constam na matrícula, já que se está analisando a biografia do imóvel. Nessa análise, devem-se considerar, obrigatoriamente, todos os processos em tramitação, penhoras, hipotecas, dívidas, ou qualquer anotação.

Por tal situação hipotética, as negativas judiciais, tanto estaduais quanto federais, são de extrema importância, além das negativas dos impostos municipais, estaduais e federais. Em um mesmo conceito, devemos realizar a averiguação nas três esferas judiciais, civil, trabalhista e criminal. Já as negativas cíveis, possuem o mesmo viés, e tem como finalidade verificar se a parte tem alguma ação que possa acarretar numa medida que afete seu patrimônio ou alguma medida que cause a sua inadimplência.

Enfim, diante das informações é de se concluir que toda análise do negócio possui uma complexidade, pois se exige uma leitura técnica e apurada do profissional que atua no direito imobiliário.

Advogados