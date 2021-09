Crise da Evergrande, construtora sem pilar

O dia 20 de setembro de 2021 ficou marcado pela notícia de uma construtora chinesa que pode dar calote nos pagamentos de US$ 83,5 bilhões em juros nesta quinta-feira, 23, e outros US$ 47,5 bilhões que irão vencer no dia 29. A construtora é a Evergrande, empresa chinesa desconhecida, a incorporadora imobiliária mais endividada do mundo, com débitos de US$ 300 bilhões. A liquidez da empresa está piorando há meses. São quase 800 projetos na China inacabados e cerca de 1,2 milhão de pessoas aguardando a entrega das unidades e fornecedores cobrando as dívidas.

A empresa foi fundada em 1996, mesmo período do "boom imobiliário" na China, devido à urbanização do país, as famílias gastavam 75% da renda em habitação e o estado apoiava o setor imobiliário para um crescimento econômico acelerado. O fundador da Evergrande, o bilionário Xu Jiayin, soube aproveitar o momento e as oportunidades, expandindo a empresa e tomando mais empréstimos. A empresa além da incorporação imobiliária vendia garrafas de água mineral, controlava o melhor time de futebol do país, criava porcos e pretendia produzir veículos elétricos.

Contudo, nos últimos anos a corporação vem enfrentando várias ações judiciais de compradores de imóveis que ainda não receberam o que compraram. Esses atrasos nas entregas começaram pois os reguladores chineses começaram a restringir os "hábitos imprudentes" de empréstimos das incorporadoras imobiliárias. Além disso, o mercado imobiliário da China está desacelerando, e mesmo com uma redução nos preços dos apartamentos, a Evergrande realizou 25% a menos de vendas do que no mesmo período no ano passado.

Os reguladores chineses incentivaram o mercado imobiliário a crescer, depois com medo do tamanho da empresa, passaram a restringir os "hábitos imprudentes" e agora, com o "pilar" da Evergrande caindo, vão precisar socorrer a empresa. Muitos investidores emprestaram dinheiro para empresa com a expectativa que Pequim sempre interviria para resgatá-la se as coisas ficassem muito instáveis.

A situação da Evergrande é um exemplo de como a regulação econômica é prejudicial e disfuncional e o estado chinês criou um monstro que pode e, provavelmente, vai atacar o próprio criador. A crise da Evergrande vai afetar os mercados financeiros globais e tornar mais difícil para outras empresas chinesas continuarem a financiar seus negócios com investimento estrangeiro. Não só para as empresas chinesas, mas vamos ter escassez de crédito para toda a economia, à medida que as instituições financeiras se tornam mais avessas ao risco. O dia 20 de setembro foi feriado na China, e o mercado já está caindo com os pilares da Evergrande. Vamos aguardar para saber o que deve 'ficar em pé'.

Professor de Contabilidade Financeira e Tributária da Universidade Presbiteriana Mackenzie