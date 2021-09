Consórcio: o investimento seguro

Manter uma rotina financeira organizada requer muita disciplina para conquistar o tão sonhado objetivo. No entanto, é fundamental que se entenda a diferença entre os gastos essenciais e os gastos supérfluos. Dessa forma, quando você for usar o dinheiro, será utilizado de forma consciente. Fazer essa separação do que é essencial, do que é excesso, é uma forma de conscientização financeira, tornando as decisões com o dinheiro mais inteligentes.

A população ainda tem receio de começar a investir de forma mais direcionada e prefere juntar dinheiro para conquistar seus objetivos. Para mudar essa realidade, é importante que as informações sejam passadas às pessoas de forma clara e objetiva, para que assim elas consigam ter uma maior segurança de que o investimento realmente é um investimento e não um gasto supérfluo.

Além disso, as pessoas se sentem mais seguras investindo o dinheiro na poupança porque não conhecem outras opções e acabam por perder oportunidades valiosas. A poupança pode servir como um reserva emergencial, mas não como investimento.

No mercado há um leque de oportunidades para começar a investir de acordo com a necessidade e possibilidade de cada um. Dentre as opções, o consórcio é o mais indicado para aquelas pessoas que querem conquistar seus objetivos de forma planejada. O investimento nessa modalidade é totalmente confiável e muito atraente pelos sorteios e lances que ocorrem mensalmente.

Consórcio é sinônimo de formação de patrimônio. É um recurso com destino definido pelo cliente na contratação do plano. Geralmente é um investimento de médio ou longo prazos por isso é fundamental a escolha de uma administradora forte e ao mesmo tempo flexível, que conduza os processos com transparência e acima de tudo, regulada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil. Para quem não quer perder o seu dinheiro e poder usá-lo adequadamente conforme planejado, o consórcio é uma ótima alternativa e não oferece riscos.

Gerente comercial e de marketing da Randon Consórcios