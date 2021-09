Ufrgs é inovadora e empreendedora

Reconhecida nacional e internacionalmente por sua excelência, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) acumula em sua história incontáveis contribuições à população. Produzindo conhecimento em todas as áreas, geramos transformações que auxiliam no desenvolvimento econômico e social do Estado e do País. Um potencial que deve ser continuamente explorado e acelerado, reforçando os laços da Universidade com a sociedade.

Com esse intuito, a atual reitoria criou, em 2020, a Pró-Reitoria de Inovação e Relações Institucionais (Proir). Uma ação pioneira entre as universidades do País, com o objetivo de promover a inovação, o empreendedorismo e aproximar a instituição dos setores público e privado em âmbito nacional e internacional. Ao celebrar seu primeiro ano de intensas atividades, a Proir acumula importantes conquistas.

Destacamos, por exemplo, a articulação com a prefeitura de Porto Alegre para revitalização e cessão de uso do antigo prédio da Secretaria Municipal da Indústria e Comércio (Smic), junto ao Túnel da Conceição, que sediará as novas instalações do Parque Científico e Tecnológico Zenit.

Além disso, fomos selecionados para o Programa Saúde com Agente, do Ministério da Saúde, que contará com um investimento inicial de R$ 313 milhões para capacitar 381 mil agentes de saúde em todo o País.

Com a pasta, a Anvisa e a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, avançamos em tratativas para implementar um projeto de extração de canabidiol de maconha apreendida.

O combate à Covid-19 tem sido um capítulo à parte na atuação da Proir, que tem articulado diversas ações com todas as esferas públicas. As iniciativas permitiram, por exemplo, disponibilizar ultrafreezers para armazenamento de vacinas, além da intermediação junto ao Ministério da Saúde para recebimento de 100 mil testes RT-PCR. Estamos, ainda, discutindo com a Fiocruz a produção na Ufrgs do Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), essencial para a fabricação de vacinas contra a doença.

Além de ser reconhecida como excelência em ensino, a Universidade pode ser, também, referência em inovação, empreendedorismo e relação com a sociedade. Os resultados desse primeiro ano mostram que este caminho é exitoso. A Proir é mais do que uma ação de reforma administrativa: é uma visão de presente e futuro de uma instituição que precisa estar sintonizada ao tempo e buscar constantemente a vanguarda do conhecimento e de sua aplicação para o progresso social.

Pró-reitor de Inovação e Relações Institucionais da Ufrgs