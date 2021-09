Em agradecimento ao editorial sobre reciclagem (), a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), reforça a lembrança da importância da separação dos materiais e da reciclagem. Estima-se que 252 toneladas por dia de resíduos com potencial reciclável são descartados, indevidamente, junto com os orgânicos e o rejeito, volume este que poderia aumentar a renda dos triadores. (Assessoria de Comunicação do DMLU)