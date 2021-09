Vamos começar um grande negócio?

Tenho pautado meu mandato de deputado estadual pelo compromisso de ajudar o Estado a recuperar a capacidade de investimentos. A atual legislatura caracteriza-se pela coragem de apreciar e votar projetos que visaram ao corte de privilégios e à promoção do equilíbrio fiscal do Rio Grande do Sul. Os indicadores no segundo trimestre de 2021 revelam o acerto das metas propostas e devolvem a esperança de dias melhores para as famílias gaúchas.

A recente nota técnica da Secretaria Estadual de Planejamento, Governança e Gestão, elaborada com base em estudos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), aponta que a economia gaúcha cresceu 2,8% acima da média nacional.

A tendência de alta, registrada desde o início do ano, impactou positivamente no Produto Interno Bruto (PIB) gaúcho. Entre as atividades que exibiram forte expansão, estão a agropecuária (103.7%), a indústria (21,2%) e os serviços (9,3%). Entendo que podemos continuar crescendo, em todos os setores.

O Rio Grande do Sul é um estado rico pela fertilidade do solo e visão empreendedora de sua gente. Com estas referências, elaborei um projeto de lei que converge com o atual cenário da economia rio-grandense e leva estímulo aos homens e mulheres, que poderão contar com uma política pública de incentivos para alavancar seus projetos.

Denominada "Município Empreendedor", a proposta compõe as diretrizes básicas para a criação do Fundo Municipal do Emprego e Renda (Fumder) e do Conselho Municipal de Emprego e Renda (Comder). Assim, municípios poderão ter rubrica orçamentária e mecanismo de transparência para subsidiar juros cobrados por instituições financeiras no financiamento de projetos privados.

Na esteira dessa proposta criei o Projeto de Lei nº 189 /2021. A proposição autoriza o governo estadual a repassar recursos aos municípios, ampliando as fontes de verbas que irão amparar o pagamento dos juros remuneratórios.

Em todas as regiões há cases de sucesso, originários de uma simples ideia ou de algum tipo de incentivo. Acredito que o momento é oportuno para oferecer oportunidades àqueles que desejam empreender, criar ou investir. Vamos iniciar um grande negócio!

Deputado estadual (PL)