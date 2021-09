"Governo mantém urgência da regionalização da Corsan", Jornal do Comércio, edição de 09/09/2021 Referente à matéria sobre a regionalização da Corsan (), será que a sociedade não está vendo nada de anormal nisso tudo? Já que irão pagar o preço por toda essa aberração do governo... Que barbaridade! (Jackson Botton)

Corsan II

Quanto amadorismo em se tratar de um assunto tão importante para a sociedade gaúcha, como é o caso da regionalização da Corsan. (Mônica Londero Righi)

Preservação de acervos

"Desafios para as instituições gaúchas" (Reportagem Cultural, caderno Viver, Jornal do Comércio, edição de 10/09/2021) Parabenizo pelo extensa reportagem, mas indago o motivo da não análise do Arquivo Público do Rio Grande do Sul. (Vinícius Mitto)

Manifestações

Se o povo não reeleger nenhum político, acaba a corrupção. Política não é carreira profissional, um mandato é o suficiente. (Ervandil Schiavon)

Bolsonaro na Expointer

O presidente Jair Bolsonaro tem muita popularidade em todo o lugar em que ele anda. (Leandro Duarte Dutra)

Bolsonaro na Expointer II

Que papelão (do presidente Jair Bolsonaro)... leva uma multidão a aglomerações que vão resultar em mais pandemia, insulta uns e outros, depois se diz arrependido e pede desculpa, novamente, como já fez inúmeras vezes. E as mortes que virão pela contaminação? (Mariangela Macelaro)

Urgência nas privatizações

Uma das ações mais necessárias para a diminuição do nosso custo de vida, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, é a privatização das empresas públicas que são deficitárias, e que são inúmeras, tipo Carris, Corsan e CEEE. Não tem explicação, a não ser o grande número de funcionários públicos que tem e a carga tributária absurda, o nosso Estado estar nessa pobreza, tendo um baixíssimo crescimento demográfico, e não sofrer o problema de êxodo, como ocorre em outros estados para o nosso. Essas são duas vantagens para se ser um Estado vitorioso. (Eduardo Fossati, engenheiro)