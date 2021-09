Mais segurança no campo

O trabalho de homens e mulheres no campo é um orgulho para os gaúchos. O Rio Grande do Sul é referência mundial em produtividade e inovação, além de exemplo de força no cooperativismo. Todo esse esforço é refletido em resultados expressivos para a economia e está em evidência na 44ª Expointer, a maior vitrine da agropecuária gaúcha.

Mas, além da bravura e da resiliência dos produtores, outros fatores também são essenciais para o sucesso, como infraestrutura, financiamentos acessíveis e políticas públicas efetivas. Uma das questões mais importantes é a segurança pública. Garantir mais tranquilidade ao agricultor e ajudar a proteger o seu patrimônio reflete em mais qualidade de vida e melhores resultados no campo.

Por isso, essa área tem tido nossa permanente atenção. Somos um governo de evolução e uma das nossas ações foi dar continuidade ao trabalho iniciado em 2018, relacionado à criação das Delegacias Especializadas na Repressão aos Crimes Rurais e Abigeatos (Decrab). Hoje, totalizamos quatro unidades em pontos estratégicos do nosso Estado.

Por meio do RS Seguro, definimos estratégias baseadas na integração das polícias, em inteligência e em investimento de qualidade. As reformas e a redução do custo da máquina pública, lideradas pelo governador Eduardo Leite, permitiram ampliar investimentos em viaturas, efetivo, armas e equipamentos. Dobramos o número de Batalhões de Polícia de Choque, passando de três para seis. São batalhões bem preparados e equipados que, entre outras missões, atuam no combate à criminalidade nas áreas rurais.

Ações que têm nos ajudado a reduzir os indicadores de criminalidade. O número de abigeatos, por exemplo, caiu 26% nos primeiros seis meses deste ano na comparação com o mesmo período de 2018. Foi o semestre com o menor número deste tipo de crime no RS na última década.

Não paramos por aí. Em algumas semanas anunciaremos novos investimentos para a segurança pública por meio do programa Avançar.

Quando lembro da afirmação "quando o campo vai bem, a cidade também vai", penso logo em outra premissa: a de que quando há mais segurança nas propriedades, ajudamos a girar a roda do desenvolvimento, contribuindo para melhorar a vida do agricultor e do pecuarista, aumentar a produtividade, gerar mais emprego e propiciar um futuro mais próspero para todo o Estado.

Vice-governador e secretário da Segurança Pública do RS