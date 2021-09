Como será o cenário econômico pós-pandemia? Qual será a velocidade da retomada? Quais são os segmentos que precisarão de maior apoio? As perguntas são muitas, mas uma coisa é indiscutível: quem estiver mais preparado e adaptado ao novo momento enfrentará menos percalços e obterá melhores resultados. Em Novo Hamburgo, a preocupação com as atividades econômicas esteve presente desde o primeiro momento do enfrentamento ao coronavírus. De forma paralela às ações para conter a propagação do vírus e proteger vidas, reunimos as principais entidades empresariais e o Sebrae para construir, de forma conjunta, um programa de apoio aos empreendedores.

O Pacto pelo Futuro, fruto dessa união de esforços, é um dos maiores programas municipais de auxílio aos empreendedores lançados no Rio Grande do Sul para enfrentar os efeitos da pandemia. Trata-se de uma oportunidade de microempreendedores individuais, micro e pequenas empresas locais qualificarem seus negócios para fazer uma travessia mais segura deste momento.

Por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, as ações começam por uma análise personalizada para que, posteriormente, os empreendedores possam escolher consultoria em áreas como modelagem de negócios, gestão financeira, digital e e-commerce. A segunda fase está em andamento com a meta de auxiliar, de forma gratuita, até 345 empresas de Novo Hamburgo. Na cidade, 252 empreendedores já foram beneficiados com alguma ação dentro do programa, desde o ano passado. Outras 203 empresas ainda poderão ser beneficiadas.

Estar ao lado de quem gera emprego e renda, fomentando oportunidades e negócios, é uma política pública da prefeitura. Assim, mais do que fazer a travessia deste momento, o objetivo é oferecer uma perspectiva de futuro aos empreendedores. Com condições adequadas e qualificação, nossas empresas estarão mais fortes para superar o cenário desafiador imposto pela pandemia.

Ao longo de 2021, o ambiente favorável e sólido para empreender já mostra resultados. De janeiro a junho, foram constituídos 3.451 novos empreendimentos em solo hamburguense. No primeiro semestre, a cidade tem saldo de 5.968 novos postos de trabalho com carteira assinada, média de 852 contratações por mês. Nos últimos 12 meses, o saldo é de 9.962 empregos gerados, o segundo melhor desempenho no Estado (atrás só da Capital).

Prefeita de Novo Hamburgo (PSDB)e vice-presidente da Associação dos Municípios da Grande Porto Alegre (Granpal)