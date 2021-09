Novas tecnologias exigem alta especialização

Os negócios digitais são cada vez mais relevantes. A tecnologia avança sem parar em todo o mundo. No Brasil não poderia ser diferente e o problema tem sido encontrar pessoas para operar tudo o que está chegando a cada mês. Em meio à pandemia e com desemprego forte, sabe-se que as vagas para trabalhar com as novas tecnologias continuam abertas, pela falta de pessoal com alta especialização, especialmente na área da informática.

Os cargos abertos apresentam níveis de alto escalão, média e alta gerência, níveis técnico e de suporte à gestão, além de terceiros e temporários. Especialistas dizem que a pandemia mudou a forma de contratação. As companhias também aceleraram as contratações de terceiros e temporários, tendência que deve permanecer.

E a situação pode piorar. Segundo a Associação Brasileira das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação (Brasscom), o déficit de colaboradores na área pode chegar a 260 mil até 2024. Embora não seja um fator isolado, a pandemia tem inflado os números: um estudo da Vanson Bourne, empresa de pesquisa e mercado em tecnologia, aponta que 87,5% das companhias brasileiras iniciaram ou aceleram projetos de transformação digital durante a crise, deixando a corrida pela busca de talentos ainda mais acirrada.

Agora, com a vacinação avançando, reformas estruturais em curso e a retomada da economia, a expectativa é que as empresas reforcem seus times e busquem uma nova onda de expansão.

Levantamentos feitos e ainda em curso por assessorias especializadas apontam novas oportunidades, como o profissional de Tecnologia da informação (TI) atento às mudanças da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) - sua tarefa é administrar e avaliar todos os dados da empresa, desde a coleta até o tratamento das informações. Além disto, terá um papel de interlocutor com o órgão fiscalizadorde dados.

Também o gerente de Segurança, conhecido como Cyber Security, é o profissional responsável por liderar toda estrutura de segurança da informação, assim como a área de riscos, governança e segurança cibernética. Na área da informática há muitas outras funções que exigem alta especialização, mas, no Brasil, dados oficiais indicam que somente 8% dos profissionais têm este requisito.

Toda esta procura advém do fato de que as empresas observaram, em momentos de crise, a importância de ter profissionais com uma visão mais ampla do negócio. Foi fundamental ter profissionais que pensem o negócio, que saibam entender os impactos de suas ações no dia a dia da área para os resultados da companhia.