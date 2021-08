Motivos para comprar do pequeno comerciante

Os pequenos negócios apresentaram um saldo positivo de 2.094.812 de empregos com carteira assinada, o que significa 71,8% das vagas criadas no País. Número quase três vezes superior ao das médias e grandes que contrataram, entre julho de 2020 e julho de 2021, 717.029 trabalhadores, segundo levantamento do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), com base nos dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia.

Só por este fato, consideramos um bom motivo para todos nós brasileiros, apoiarmos e comprarmos do pequeno comerciante do nosso bairro, o que chamamos de varejo de vizinhança. O barzinho, a padaria, a loja de conveniência, o mercadinho são exemplos de comércios locais que geralmente ficam pertinho de nós e são literalmente nossos vizinhos.

Com o advento da pandemia, surgiu um movimento de incentivo aos pequenos empreendedores, pois, sem dúvidas, são os que mais sofreram com o lockdown. O abre e fecha contribuiu para a quebradeira de muitos comércios de pequeno porte: a prova disso são as dezenas de milhares de placas de "aluga-se" ao passarmos pelos centros comerciais de nossas cidades.

Comprar do pequeno comerciante, do pequeno prestador de serviços, gera benefícios para todos nós, a geração de empregos é apenas um deles. Listei alguns bons motivos para comprarmos do pequeno comerciante e espero conseguir inspirar mais e mais pessoas a praticarem este ato transformador. Pertinho de casa: mais facilidade, praticidade e conforto para você e sua família. Além disso, você faz verdadeiros amigos, o que é maravilhoso! Atitude Empática: Você ajuda diretamente famílias inteiras, isso é uma forma de cooperar com a comunidade e demonstra espírito solidário. E também faz networking com os seus vizinhos, podem até fazer negócios, que tal? Mais dinheiro em seu bairro, menos deslocamento pela cidade: Você gasta menos tempo e menos dinheiro com combustível, contribuindo para melhorar o trânsito na sua cidade. E ainda faz o dinheiro circular no seu bairro, valorizando a área onde mora. Desenvolvimento da sua comunidade: O dinheiro circulando na comunidade também gera desenvolvimento. Um ato transformador - e todos lucram. Uma mão lava a outra e as duas lavam a face! O bem que fazemos volta para nós.

Comprando do pequeno geramos um ciclo virtuoso que só nos traz benefícios econômicos, financeiros e sociais!

CEO da rede de franquias Paper Pão