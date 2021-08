Brasil tem que incrementar novas fontes de energia

Os problemas causados pela seca em algumas regiões do País, onde estão mananciais que abastecem hidrelétricas, resultaram em elevação dos custos da energia elétrica, com a adoção da bandeira vermelha. O Brasil utiliza, preferencialmente, a fonte hidrelétrica para geração de energia. Aproximadamente, 70% de nossa matriz provém desta fonte. Além de possuirmos bacias passíveis de serem aprovei­tadas, o parque industrial nacional é capaz de atender com mais de 90% a necessidade de bens e serviços para a construção de complexos hidrelétricos.

Temos uma das mais exigentes legislações ambientais do mundo, o que pode fazer com que as hidrelétricas sejam construídas atendendo aos ditames do desenvolvimento sustentável. Está claro que todo tipo de empreendimento doméstico, industrial, ou de qualquer gênero causará impacto ao meio ambiente. O que as legislações vigentes pretendem é minimizá-los já que o aproveitamento destes recursos é inevitável frente ao desenvolvimento e ao crescimento populacional.

Não podemos claramente descuidar do nosso fornecimento de energia. Não faltaram avisos para que o governo federal agisse no sentido de evitar um possível racionamento - o que parece que irá ocorrer. Já o Plano Nacional de Energia Elétrica 1987/2010 avaliou que o nosso potencial hidrelétrico era de 213 mil MW. A maior parte dos grandes aproveitamentos de potencial hidrelétrico estão na Amazônia. Os aproveitamentos hidrológicos localizados na Bacia Amazônia têm um potencial hidrelétrico avaliado em 104 mil MW. Este potencial hídrico se encontra, fundamentalmente, nas Sub-Bacias dos Rios Madeira, Tapajós e Xingu.

Mas é preciso ir além, aumentando os investimentos na geração eólica e solar de energia, que praticamente não geram nenhum dano ambiental. São modelos de usinas que podem garantir uma maior diversidade na nossa matriz energética, reduzindo, assim, a dependência das chuvas, como ocorre hoje.

O Rio Grande do Sul, por sinal, tem avançado neste quesito nos últimos anos, inclusive em áreas rurais. Nestes sistemas é que a política de geração energética tem que se voltar, ampliando nossos parques que aproveitam os ventos e o sol, como hoje já se vê até mesmo em moradias particulares, além de empresas de diversos ramos econômicos.

Sem isso, continuaremos reféns das hidrelétricas e vítimas de uma alta absurda nas tarifas de energia, o que deve seguir ocorrendo.