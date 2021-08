O básico para Investir em ações

Convencer alguém a investir na Bolsa de Valores [B]³ de forma adequada é uma tarefa árdua, uma vez que, para grande número de pessoas, isso se resumiria a apostar ou a jogar (provavelmente elas poderiam imaginar que estariam se arriscando, por isso preferem continuar a fazer os depósitos na tradicional caderneta de poupança).

Comecei a estudar sobre a Bolsa de Valores em janeiro de 2020 e, logo a seguir, houve uma forte crise (com seis circuit breakers) provocada pelo início da pandemia, o que propiciou muitas oportunidades, com os preços despencando. Sim, os investidores aproveitam as crises para ir às compras (mas também efetuam uma reserva de emergência!).

Um livro marcante na minha jornada foi o Investidor Inteligente, de Benjamin Graham, que direciona o acionista para o investimento de longo prazo. Graham diz que é importante escolher ações de ótimas empresas, que demonstrem, através de balanços, os seus lucros crescentes e que pertençam a setores perenes, tais como, energia, seguro e saneamento.

Tendo paciência e disciplina para criar o hábito de aportar todos os meses, mesmo que em pequenas quantias, o investidor poderá, no longo prazo, atingir a sua liberdade financeira através do recebimento de renda passiva, ou seja, estará visando a um percentual do lucro oferecido pela empresa na forma de dividendos (ou de Juros sobre Capital Próprio).

Para que se adquira o direito a uma boa participação através de dividendos, é necessário estar-se atento ainda para outro ponto, qual seja, comprar ações que estejam descontadas, pois o valor dos lucros que o acionista receberá estará sempre vinculado, a partir daquele momento, ao preço que ele pagou pela ação.

Desejo que outras pessoas também realizem investimentos na [B]³ o quanto antes, pois, além dos aportes mensais, com persistência, conta muito o fator tempo e muito mais: com o reinvestimento dos dividendos recebidos, poderá acontecer a chamada ‘bola de neve’, ou seja, o efeito dos juros compostos atuando a favor do investidor (inteligente).

Jornalista