Mais autonomia para os municípios

Não é novidade para ninguém que os municípios brasileiros não atendem o cidadão com todas as políticas públicas necessárias. Por quê? Falta dinheiro, falta gestão. Prefeitos estão cansados de "marchar em Brasília", reivindicando uma divisão mais justa do bolo tributário, mas até o momento não há nenhum avanço significativo. As administrações municipais continuam se utilizando da velha tática, "com o pires na mão", contando com a boa vontade de políticos aliados. Pelo menos, quando se abrem essas portas e recursos para bons projetos são liberados, os municípios até ganham um novo fôlego. Mas não deveria ser assim. As prefeituras deveriam funcionar a partir de um recurso que lhes é justo e não com a ajuda de "respiradores".

Acredito na maior autonomia, aliada, é claro, à condição financeira para estruturar os serviços, criar seus processos e suas políticas públicas independentes, bem como a dar resposta correta a demanda que é sempre local, latente e urgente.

Hoje, o município tem a menor parte do que é arrecadado de todos os impostos e as cidades não conseguem investir. A duras penas "apagam incêndios", sem poder dar conta da falta de médico no posto de saúde e de vagas na educação infantil.

Agora, Santo Antônio da Patrulha, um dos quatro municípios mais antigos do Rio Grande do Sul, com 260 anos de história, comemorou a municipalização da RS-030 no seu perímetro urbano. A conhecida estrada velha, rodovia usada pelos gaúchos rumo ao Litoral, trouxe turistas. Mas perdeu seu encanto em 1970, depois da freeway, e se tornou um problema com a falta de mobilidade humana e urbana.

Por décadas, prefeitos buscaram uma solução, mas sem a concessão da via, que era de domínio do Estado, pouco podiam fazer. Com o ato de repasse da titularidade da via ao município, com aprovação unânime na Assembleia, pelos 55 deputados, a prefeitura poderá buscar e aplicar recursos para a revitalização na via mais importante da cidade.

É certo que ainda teremos que andar muito em busca dos recursos, por meio de financiamentos, através do cadastro de projetos ou de emendas parlamentares. Também sabemos que a marcha pela divisão acertada do bolo tributário para União, estados e municípios não pode parar. Estamos convictos do quanto precisamos ser protagonistas neste processo, mas, evoluímos quando mudamos leis e práticas que não atendem mais às necessidades do cidadão.

Ex-prefeito de Santo Antônio da Patrulha