Cidade inteligente, segura e moderna

Você já ouviu falar sobre as smart cities, as cidades inteligentes? São ambientes urbanos monitorados e conectados a uma rede de dados compartilhados. Isso é combinado com sensores estacionários e dispositivos móveis para coletar e armazenar dados transformados em informações por processamento digital. O conteúdo é transmitido à população refletindo na dinâmica social, econômica e ambiental da cidade.

A base de dados é fundamental como nova ferramenta de construção da dinâmica urbana vinculada ao fluxo de informação. As cidades inteligentes empregam tecnologia da informação dando qualidade de vida e eficiência da operação urbana, dos serviços e dá competitividade e sustentabilidade. Atende as necessidades atuais e de futuras gerações através da resiliência.

Os fundamentos das smart cities, além dos conceitos derivados dessa concepção urbana, interagem com arquitetura da informação, modelagem e simulação urbana, internet das coisas, construções inteligentes, cidades responsivas e compactas e sustentabilidade. O conteúdo é desenvolvido com foco no planejamento urbano em quatro pilares: pessoas e inclusão social, infraestrutura, tecnologia e serviços, e meio ambiente.

Porto Alegre converge para este contexto e a Secretaria de Segurança Pública idealiza projetos inovadores em andamento, como o Centro Integrado de Comando e Controle (CEIC). A ampliação permite o gerenciamento, em um mesmo espaço, de todos os serviços prestados pela prefeitura. Isso reduz o tempo de resposta das demandas até o atendimento/resposta ao cidadão que a solicitou.

O sistema de cercamento eletrônico, através do monitoramento de mais de 1 milhão e meio de placas a cada dia. Isso influencia na segurança com redução do roubo e furto de veículos e no controle da documentação e de impostos. Os veículos são monitorados por câmeras distribuídas e analisadas sob aspectos como ocorrências, fluxo de veículos, acidentalidade e região.

Quem ganha é a população. Além da segurança terá valor menor do seguro do veículo. A Guarda Municipal terá sua sede própria - em fase de projeto e se localizará junto ao Parque Marinha do Brasil. Receberá viaturas novas, coletes balísticos, além de armamento, câmaras de lapela e computadores. Assim, a cidade será uma verdadeira smart city.

Secretário Adjunto da Secretaria Municipal da Segurança de Porto Alegre