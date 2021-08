O maior ativo na implantação da LGPD

Mudar processos, mudar a forma de se relacionar com clientes, fornecedores e parceiros, mudar, em si, é complexo. E a implantação da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) exige este movimento. Em toda a empresa, de todos os colaboradores. Temos muitas questões comuns no mercado segurador, mas realidades distintas, tamanhos diferentes e particularidades que exigem das empresas um planejamento único.

Nos quase três anos em que o setor de seguros está trabalhando com a implantação da LGPD, percebemos que o aculturamento dos nossos colaboradores é o nosso maior ativo - a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) traz a importância desta questão. É preciso investir fortemente em treinamento - de gestores e colaboradores - a fim de que eles entendam não só as regras estabelecidas, mas o funcionamento, o impacto da lei no dia a dia e o mais importante: os dados são do cliente, não da empresa.

O caminho é estar cercado de informações. Estudar a LGPD e aplicá-la à realidade da sua empresa. Alinhar o código de conduta da empresa, a política de conduta e de privacidade e fazer tudo isso chegar aos públicos interno e externo. Ao invés de palavras rebuscadas, muitos exemplos práticos para fortalecer o aprendizado, porque é possível um colaborador conhecer a legislação e ainda assim anotar nome e telefone de um cliente num bloco exposto sobre a mesa.

É uma questão de governança. O setor de seguros lida com milhares de documentos de múltipla complexidade todos os dias e há uma responsabilidade enorme neste trabalho. A LGPD, mais que uma lei, mostra a importância da segurança dos dados e é um alerta ao valor e ao respeito que as empresas devem ter com essas informações. Precisamos nos adequar às novas regras e fazer uma reflexão sobre o quanto essa lei beneficia empresas e clientes, não só no mercado segurador.

Além de tomar decisões sobre investimento em novas ferramentas e tecnologias, é imperativo garantir que todos, na empresa, entendam os impactos da LGPD nos processos da companhia, desde ajustes em processos até guarda e descarte de documentos. Aculturamento e LGPD andam de mãos dadas.

Diretora de Planejamento e Compliance do Grupo Sabemi