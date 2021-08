Cuidar e viver Gravataí

O primeiro dever de um prefeito é cuidar da cidade. Cuidar das ruas, da limpeza, da iluminação, das praças, mas, sobretudo, das pessoas. Cuidar das pessoas é mais do que manter a cidade organizada: é cuidar da educação das crianças, da saúde das famílias, da assistência aos idosos, da oportunidade para os jovens.

Nos últimos anos, Gravataí avançou muito: construímos avenidas, melhoramos a coleta e o tratamento de resíduos, mas, além disso, ampliamos a estrutura dos serviços de saúde, com novas unidades e contratação de médicos, construímos e equipamos as escolas. E não esquecemos do uniforme escolar, que hoje chega a mais de 26 mil crianças. Enfrentamos a pandemia unidos, ajudamos os que mais precisam, demos um exemplo de solidariedade.

Apesar desses avanços, ainda temos muitos desafios pela frente. Por isso, propomos, e a Câmara Municipal aprovou, a reforma da Previdência Municipal. Com ela, garantimos o equilíbrio fiscal, asseguramos direitos para o futuro, e abrimos espaço para novos investimentos por parte da Prefeitura.

Além disso, aprovamos também o Plano Plurianual (PPA), que prevê recursos para mais de 200 novas ações, programas e obras que vão melhorar ainda mais os serviços e a infraestrutura urbana da nossa cidade. Com planejamento, recursos e gestão estamos iniciando um novo ciclo de realizações.

Em paralelo, tomamos várias iniciativas para potencializar o desenvolvimento econômico em nosso município. Cito apenas dois exemplos. O primeiro é a Lei da Liberdade Econômica, que simplifica e agiliza a relação entre empresas e a prefeitura, tudo, claro, dentro da lei. Seguindo nossa vocação histórica, somos um município aberto e receptivo para as empresas, pois isso significa mais renda e empregos para a nossa comunidade.

O segundo é o uso da tecnologia, que disponibiliza, online, o mapa de uso de áreas para novos empreendimentos. Com esta ferramenta, investidores podem, à distância, conhecer melhor a cidade, as áreas e a infraestrutura disponíveis. Estas iniciativas são apenas o começo. Queremos e sonhamos com uma cidade moderna, bonita, limpa e sustentável. A prefeitura está fazendo e fará ainda mais, mas não pode fazer tudo sozinha. Precisamos da ajuda da comunidade, para cuidar da nossa cidade. Por isso, o conceito que adotamos para a nossa gestão é um convite: Vamos cuidar e viver Gravataí. Vamos juntos?

Prefeito de Gravataí (MDB)